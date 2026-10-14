Fin de semana largo en Corrientes: 80% de ocupación hotelera y un impacto de $6.000 millones

Corrientes registró un impacto económico superior a los $6.337 millones durante el último fin de semana largo, con una ocupación hotelera del 80%. El relevamiento del Observatorio Turístico provincial contabilizó 16.906 plazas ocupadas, una estadía promedio de tres noches y un gasto diario de $124.945 por persona.

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, calificó el balance como “sumamente positivo” y destacó el movimiento en los distintos corredores. Los Esteros del Iberá registraron el nivel de ocupación más alto (86%), seguidos por Solar de las Huellas (72%), Paraná Sur (67%), Jesuítico Guaraní (63%), Gran Corrientes (61%), Alto Paraná (51%) y Sur Correntino (20%).

Las actividades que impulsaron el turismo

Entre las propuestas que dinamizaron la actividad, Braillard Poccard mencionó la Fiesta Provincial de la Palometa, en San Cosme; el encuentro internacional de motos, que reunió a más de 500 motociclistas brasileños en Paso de la Patria y Corrientes capital; y la Fiesta del Peón Rural, en Concepción.

El ministro también destacó las fiestas patronales y celebraciones locales, que favorecieron el regreso de vecinos a sus lugares de origen y el movimiento económico en los municipios.

El relevamiento oficial también registró turistas de Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Entre los visitantes internacionales hubo personas procedentes de Brasil, Paraguay, Uruguay, España y Estados Unidos.

En cuanto a las preferencias, el ecoturismo concentró el 38% de la demanda, seguido por la pesca deportiva, con el 20%, y el turismo histórico-cultural, con el 17%. A nivel nacional, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) informó un crecimiento del 3,5% respecto al mismo fin de semana de 2025.



