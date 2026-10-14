Pueblo correntino tapa los sumideros para evitar que el agua del río ingrese a las calles

Con el río en 5,80 metros, cerca del nivel de alerta de 6,50 metros, la Municipalidad de Paso de la Patria, lleva adelante el cierre y sellado de bocas de tormenta en distintos puntos estratégicos de la localidad para evitar que el agua del río Paraná ingrese a las calles a través de los conductos pluviales. Además, pidió a los vecinos de seis sectores que retiren sus pertenencias de las zonas de riesgo.

Los trabajos están a cargo del área de Obras Públicas y forman parte de las medidas preventivas ante la creciente del río.

Nivel del río y barrios en riesgo

El Paraná se encuentra en 5,80 metros en Paso de la Patria, a 70 centímetros del nivel de alerta, establecido en 6,50 metros. Ante este escenario, los equipos municipales trabajan de manera anticipada para reducir los riesgos en los sectores que podrían verse afectados por el avance del agua.

En paralelo, el Municipio recomendó a los vecinos de los barrios La Isla, Señorans, Rincón, Campo de Capara, Pescadores y Punta Iglesias trasladar sus pertenencias y movilizarse preventivamente fuera de las zonas de riesgo. En el barrio Señorans, la advertencia alcanza a las áreas cercanas al arroyo, desde las calles Ceibo y Guayaibí; en Rincón, a la zona de García de Cossio; y en Campo de Capara, al sector ubicado detrás de la barrera. En Pescadores, comprende las áreas próximas a la costa, sobre la avenida Piraginí Niveyro hasta la calle Amarillo.

¿A quién llamar en caso de emergencia?

Las autoridades solicitaron mantener la calma y seguir la evolución de la situación a través de los canales oficiales de la Municipalidad. También recordaron que, ante cualquier dificultad, los vecinos pueden comunicarse con Desarrollo Humano al 3795-035652 o con Bomberos al 3794-559801.

Mientras continúa la creciente, las tareas de prevención buscan reducir el impacto del avance del Paraná en los barrios más expuestos. El Municipio insiste en la importancia de actuar con anticipación, atender las recomendaciones y priorizar la seguridad de las familias que viven en las zonas que podrían verse afectadas.