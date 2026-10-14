El Niño en Corrientes: advierten que el río Paraná superará los niveles de evacuación

El director de Defensa Civil de la Provincia, Bruno Lovinson, brindó este miércoles un panorama sobre la crecida extraordinaria de los ríos y el impacto del fenómeno de El Niño.

Advirtió que el Paraná continuará su ascenso superando los niveles de evacuación la próxima semana, mientras se refuerzan la asistencia a municipios, la evacuación preventivas de ganado y el monitoreo permanente del Comando Operativo de Emergencias (COE).

Panorama hídrico y pronóstico para los puertos

Las autoridades provinciales mantienen un seguimiento riguroso de las altas cuencas y las descargas de las represas.

El funcionario dijo que "el río Paraná va a seguir en su ascenso hasta los niveles de alerta" y advirtió que lo hará hasta superar los "niveles de evacuación para el día 20 o 21 de octubre".

El fenómeno responde a las precipitaciones extraordinarias registradas en la alta cuenca, donde cayeron lluvias "superiores hasta cinco veces lo que se tenía previsto", sumado al caudal erogado por las represas de Yacyretá e Itaipú.

Los primeros efectos se registran en Apipé, San Antonio e Ituzaingó, previéndose que la crecida avance progresivamente hacia Itatí, Paso de la Patria y Capital.

Coordinación del COE y asistencia a familias

El Gobierno provincial despliega un operativo articulado entre distintas carteras para mitigar los riesgos.

Al respecto, Lovinson dijo que "tenemos una reunión del COE justamente dirigida por el gobernador, esto nos permite a nosotros mantenernos actualizados con la información técnica", destacó y habló del trabajo conjunto de Desarrollo Social, Vialidad, Dpec, el Instituto Correntino del Agua y Defensa Civil.

Además, reportó que en la isla Apipé se registran entre 50 a 60 personas autoevacuadas y asistidas por el municipio. El funcionario valoró que "hay algunas familias que se autoevacuaron preventivamente y eso nos da previsibilidad de que la gente está sabiendo sobre el fenómeno y por supuesto que ayuda a reducir los riesgos".

Pese al avance del agua, el director remarcó que "como se viene trabajando con anticipación el número de impacto no es significativo todavía".

Consolidación de El Niño y resguardo del sector productivo

Las proyecciones climáticas exigen un mantenimiento riguroso de los protocolos de emergencia a mediano plazo.

"El Niño está en un proceso de consolidación, de fortalecimiento" dijo Lovinson sobre el fenómeno climático y agregó que "está declarado como uno muy fuerte y va a seguir seguramente fortaleciéndose en los siguientes meses", señalando que se espera su permanencia durante gran parte de 2027.

Ante el avance del agua, el funcionario indicó que se articulan tareas conjuntas con el Ministerio de la Producción, bomberos y Prefectura: "Empedrado está con una situación donde está empezando a sacar el ganado en pie de las islas, eso conlleva un trabajo de seguridad y articulación".

Lovinson agregó que desde la próxima semana se sumarán equipos de la Armada Argentina para reforzar la atención en las zonas ribereñas afectadas.