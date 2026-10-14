Marcha Federal Universitaria: cómo serán las movilizaciones en Corrientes y Chaco

Corrientes y Chaco volverán a movilizarse en defensa de la educación pública, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria. La jornada prevista para este jueves ya tiene puntos de encuentro y recorridos definidos en ambas capitales, con reclamos por el financiamiento educativo y la recomposición salarial.

Cómo será en Corrientes y en Resistencia

En Corrientes, la concentración será a las 17.30 en el Museo de Ciencias Naturales, sobre la avenida Costanera. Desde las 18, los manifestantes marcharán hacia el Rectorado de la Unne

En Resistencia, la convocatoria también comenzará a las 17.30, pero será en el campus de la Universidad Nacional del Nordeste, ubicado en avenida Las Heras 727. A las 18, la columna partirá hacia la plaza 25 de Mayo.

La movilización reclamará la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para el personal docente y no docente. También buscará visibilizar la "defensa de la educación pública, las aulas abiertas y el desarrollo científico".



