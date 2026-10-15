La Asociación Divino Niño Jesús visitó al Arzobispo y rezaron por el Papa y Corrientes

Integrantes del Club de adultos mayores "Jesús Nazareno" mantuvieron un encuentro con monseñor José Adolfo Larregain.

Durante la visita rezaron el Santo Rosario por intenciones comunitarias y la salud del Santo Padre, repasando además sus más de 30 años de labor solidaria, comedores y talleres inclusivos en Corrientes.

Encuentro pastoral con Monseñor Larregain

La visita al arzobispado combinó momentos de oración comunitaria y diálogo fraterno.

Los adultos mayores rezaron el Rosario junto a monseñor Larregain, elevando plegarias por las familias, los enfermos, la falta de empleo, los jóvenes con problemas de salud y la protección ante las consecuencias de El Niño.

También, dedicaron una oración particular por la salud del Papa León XIV y la memoria de familiares difuntos.

Además, aprovecharon para conversar con el Pastor sobre la cotidianidad de sus hogares, sus vivencias y el funcionamiento del club que los cobija.

Tres décadas de contención para adultos mayores

La Asociación "Divino Niño Jesús" articula múltiples acciones dirigidas a la tercera edad. El club de adultos mayores "Jesús Nazareno" ofrece talleres de manualidades, tejido, actividades recreativas y festejos comunitarios.

Es entidad brinda contención emocional en situaciones de duelo o soledad, gestionan medicamentos para adultos mayores vulnerables y sostienen un comedor comunitario.

Se organizan recorridas por residencias públicas y privadas de ancianos para llevar música, compañía y momentos de recreación.

Inclusión, cultura y voluntariado solidario

El compromiso de la entidad abarca la integración de niños, jóvenes y personas con discapacidad.

Desde hace más de diez años promueven la inclusión activa de personas con discapacidad en todas las actividades institucionales.

El Ballet Divino Niño convoca a niños y adolescentes a través de la danza, habiéndose presentado en escenarios de relevancia como la Fiesta Nacional del Chamamé.

Además, administran un ropero solidario para familias de la zona y organizan festejos infantiles.

Todas las tareas son impulsadas por colaboradores ad honórem vinculados a la comunidad de Santa Cecilia, perteneciente a la parroquia Santa Lucía, contando únicamente con financiamiento estatal para las clases de gimnasia.