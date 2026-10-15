El Gobierno provincial y el Banco de Corrientes lanzan beneficios especiales para celebrar el Día de la Madre

En el marco del Día de la Madre, el Gobierno de Corrientes y el Banco de Corrientes lanzaron una promoción especial para acompañar a las familias correntinas con importantes beneficios en comercios de toda la provincia. La iniciativa busca impulsar el consumo local mediante reintegros y opciones de financiación para compras presenciales y online.

Bajo el concepto “Mamá es única. Nuestra forma de agradecerle, también”, la entidad financiera provincial ofrecerá beneficios exclusivos los días sábado 17 y domingo 18 de octubre en más de 2.000 comercios adheridos de toda la provincia.

Los clientes podrán acceder a un 50% de reintegro, con un tope de $100.000, realizando sus compras con tarjetas de crédito del Banco de Corrientes. Además, tendrán la posibilidad de financiar sus consumos en hasta 6 cuotas sin interés en rubros como indumentaria, zapaterías, librerías, florerías, ópticas, perfumerías, joyerías, gastronomía y otros comercios participantes.

Compras online con hasta 24 cuotas sin interés

A los beneficios presenciales se suma una propuesta especial en Tienda Más Banco, la plataforma de comercio electrónico del Banco de Corrientes. Hasta el 18 de octubre inclusive, los clientes podrán acceder a una amplia variedad de productos y elegir el regalo ideal para mamá con la posibilidad de financiar la compra en hasta 24 cuotas sin interés, ingresando a www.tiendamasbanco.com.ar.

Esta acción forma parte del trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el Banco de Corrientes para promover el consumo, acompañar a los comercios locales y brindar más oportunidades a las familias correntinas, facilitando el acceso a bienes y servicios a través de herramientas de financiamiento accesibles. Las bases, condiciones, topes de reintegro y el listado completo de comercios adheridos pueden consultarse en www.promosdelbanco.com.