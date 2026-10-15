El Niño en Corrientes: refuerzan asistencia sanitaria y prevención en municipios

Ante la emergencia hídrica generada por el fenómeno de El Niño, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia fortaleció el stock de sueros antiofídicos, medicamentos y pastillas potabilizadoras en la red hospitalaria.

Autoridades del área recorrieron zonas ribereñas para brindar asistencia médica a pobladores afectados y coordinar acciones preventivas con los municipios.

Coordinación ministerial y distribución de insumos

El Gobierno provincial implementa medidas de contención sanitaria bajo la órbita del COE. Se garantizó la provisión de medicamentos esenciales y suero antiofídico para responder ante mordeduras de serpientes en zonas anegadas.

"Estamos en alerta y en permanente contacto con intendentes y directores de hospitales", remarcó el ministro Emilio Lanari Zubiaur.

Se distribuyen pastillas potabilizadoras para asegurar el consumo de agua segura y se instó a mantener los esquemas de vacunación contra el dengue.

El subsecretario Luis Pérez y el director Gustavo Imbelloni explicaron que se trabaja en prever afecciones comunes de las inundaciones, como dermatitis y enfermedades respiratorias.

Asistencia en territorio y zonas ribereñas

Las brigadas de Salud desplegaron operativos directos en las localidades con mayor afectación. Las comitivas sanitarias concretaron recorridas territoriales en Ituzaingó, Isla Apipé, Itatí y Paso de la Patria.

Además, se entregaron insumos en salas de primeros auxilios y se visitaron viviendas de vecinos anegados para evaluar la situación sanitaria.

Recomendaciones preventivas ante alacranes y serpientes

Desde la cartera sanitaria difundieron pautas de cuidado para evitar picaduras y mordeduras de animales ponzoñosos.