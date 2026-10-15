El Niño en Corrientes: refuerzan asistencia sanitaria y prevención en municipios

Ante la emergencia hídrica generada por el fenómeno de El Niño, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia fortaleció el stock de sueros antiofídicos, medicamentos y pastillas potabilizadoras en la red hospitalaria.
Autoridades del área recorrieron zonas ribereñas para brindar asistencia médica a pobladores afectados y coordinar acciones preventivas con los municipios.
Coordinación ministerial y distribución de insumos
El Gobierno provincial implementa medidas de contención sanitaria bajo la órbita del COE. Se garantizó la provisión de medicamentos esenciales y suero antiofídico para responder ante mordeduras de serpientes en zonas anegadas.
"Estamos en alerta y en permanente contacto con intendentes y directores de hospitales", remarcó el ministro Emilio Lanari Zubiaur.
Se distribuyen pastillas potabilizadoras para asegurar el consumo de agua segura y se instó a mantener los esquemas de vacunación contra el dengue.
El subsecretario Luis Pérez y el director Gustavo Imbelloni explicaron que se trabaja en prever afecciones comunes de las inundaciones, como dermatitis y enfermedades respiratorias.
Asistencia en territorio y zonas ribereñas
Las brigadas de Salud desplegaron operativos directos en las localidades con mayor afectación. Las comitivas sanitarias concretaron recorridas territoriales en Ituzaingó, Isla Apipé, Itatí y Paso de la Patria.
Además, se entregaron insumos en salas de primeros auxilios y se visitaron viviendas de vecinos anegados para evaluar la situación sanitaria.
Recomendaciones preventivas ante alacranes y serpientes
Desde la cartera sanitaria difundieron pautas de cuidado para evitar picaduras y mordeduras de animales ponzoñosos.
- Medidas en el hogar: alejar las camas de las paredes, sacudir ropa y calzados antes de utilizarlos, no caminar descalzo en la oscuridad y colocar telas metálicas en desagües y rejillas.
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Higiene y fumigación: mantener patios ordenados sin acumular escombros, leña ni cacharros, y desinfectar ambientes para eliminar fuentes de alimento como cucarachas y arañas.
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Primeros auxilios: ante la mordedura de una serpiente o picadura de alacrán, solicitar ayuda médica de inmediato llamando al servicio de emergencias o acudiendo al centro de salud más cercano.