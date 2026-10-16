La UCP celebró su 12° Maratón Solidaria en Corrientes, Formosa y Posadas

La Universidad de la Cuenca del Plata llevó adelante su 12° Maratón Solidaria y 3° edición intersedes, una jornada deportiva que se desarrolló de manera simultánea en Corrientes, Posadas y Formosa. Bajo el lema “La Cuenca corre por la paz”, la iniciativa reunió a más de 700 maratonistas y convocó a estudiantes, docentes, graduados, personal universitario y público en general en torno al deporte y la solidaridad.

Como cada año, la inscripción se realizó mediante la donación de alimentos no perecederos, que fueron destinados a organizaciones sociales de las tres ciudades. En Corrientes se recolectaron más de 500 kilogramos para el grupo Buen Samaritano, mientras que en Posadas se reunieron 150 kilogramos para el Merendero Lazos Solidarios. Por su parte, en Formosa se recolectaron más de 200 kilos de donaciones que fueron destinados al Centro Comunitario Barrios 12 de Octubre.

Los participantes pudieron elegir entre tres distancias: 2 kilómetros, en modalidad participativa, y 5 y 10 kilómetros, en categorías competitivas. La jornada incluyó la entrada en calor, la largada, actividades recreativas, sorteos y entrega de medallas, en un espacio pensado para compartir y promover hábitos saludables.

En las tres sedes también participaron estudiantes y profesionales de la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud y Bienestar, quienes realizaron mediciones antropométricas y pesajes, además de brindar asesoramiento nutricional a los corredores.

En Corrientes, la premiación contó con la presencia de la rectora de la Universidad, Mgter. Florencia Rodríguez, y del delegado de la sede regional, Esp. Federico Canevaro. También acompañaron representantes de empresas auspiciantes: Francisco Fluxa Moncada, en representación del Hotel Marriott; Mgter. Anita Alegre López, de TelCo; y Bernardita Solari e Ignacio Meabe, de Molinos.

En Posadas estuvieron presentes la delegada regional, Esp. Laura Jacobacci; la subdelegada, Lic. Patricia Gamarra; el coordinador de Relaciones Institucionales, Esp. José González; y el coordinador de Rectorado de la Delegación Alem, Ing. Fernando Velázquez.

La maratón forma parte de las actividades institucionales de la UCP que buscan fortalecer los vínculos con la comunidad y promover la participación solidaria. En esta edición, la propuesta estuvo vinculada con el lema institucional 2026, “Inteligencia colectiva y diálogo para la paz: compromiso democrático con los derechos humanos y la protección de los recursos naturales”.

De esta manera, la Universidad reafirmó su compromiso con la promoción de la vida saludable, la convivencia y el trabajo conjunto, a través de una iniciativa que, año tras año, reúne a las comunidades de sus sedes regionales y transforma la participación deportiva en una acción solidaria concreta.