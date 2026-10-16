Garrafa Social en Corrientes: dónde comprar la próxima semana

El operativo del programa Garrafa Social recorrerá tres puntos de la ciudad de Corrientes durante la próxima semana. La iniciativa del Gobierno provincial busca facilitar el acceso a través de puestos de venta en distintos barrios.

La actividad es organizada mediante la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad, y se realizará en el marco del programa La Muni en tu barrio.

Cronograma de venta de la Garrafa Social

Miércoles 21 de octubre

Barrio Loma del Mirador: de 10 a 11.30, en la esquina de Zaragoza y Sevilla.

Jueves 22 de octubre

Barrio Unión: de 10 a 11, en la delegación ubicada en Ex Vía y Cazadores Correntinos.

Barrio Madariaga: de 11.30 a 12.30, en la delegación de avenida Raúl Alfonsín 3801.

La iniciativa, desplegada de forma coordinada con delegaciones municipales, busca garantizar el acceso al gas a precio accesible para las familias de menores recursos.



