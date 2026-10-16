El Renault Clio, un clásico urbano que sigue sumando adeptos entre los santafesinos

Pocas imágenes resultan tan familiares en las calles de Santa Fe como la de un renault clio rodando por la costanera, cruzando el puente hacia la zona norte o esperando en un semáforo del centro, porque este hatchback compacto acompañó a generaciones de conductores desde su llegada al país a fines de los años noventa. Con una fabricación que durante años se concentró en Córdoba, su presencia en el mercado de usados sigue siendo abundante, y su perfil práctico lo mantiene como una alternativa válida para quienes buscan un auto simple y económico.

Un auto que nació para la ciudad

Las dimensiones del Clio lo convierten en un compañero ideal para el tránsito urbano, con un largo contenido que facilita el estacionamiento en el microcentro y una agilidad que se agradece en calles angostas como las del casco histórico. El radio de giro reducido, la dirección liviana y la buena visibilidad ayudan a que cualquier persona se sienta cómoda al volante desde los primeros kilómetros, incluso quienes recién obtienen la licencia de conducir.

El habitáculo ofrece un diseño sencillo y funcional, con comandos al alcance de la mano y un espacio razonable para cuatro ocupantes, siempre que el recorrido no sea demasiado largo. El baúl resuelve las compras semanales y los traslados cotidianos, y los asientos traseros rebatibles amplían la capacidad de carga cuando se transportan objetos voluminosos, una versatilidad que sorprende en un auto de su categoría.

Su economía de uso explica buena parte de su vigencia. Los motores de baja cilindrada consumen poco combustible, los repuestos abundan en las casas del rubro y los talleres de la ciudad conocen cada rincón de su mecánica, de modo que mantenerlo en condiciones no exige grandes presupuestos. Esa combinación de factores lo transformó en un auto muy elegido por estudiantes universitarios, docentes y trabajadores que recorren la ciudad a diario.

Versiones y motores que circulan en la región

En el parque santafesino conviven distintas generaciones, desde el Clio de la primera época, con su carrocería de líneas redondeadas, hasta el Clio Mio, una evolución más actualizada que incorporó mejoras estéticas y de equipamiento. Los motores 1.2 y 1.6 de 16 válvulas son los más frecuentes, con una entrega de potencia suficiente para el uso diario y para viajes ocasionales por rutas de la provincia.

Las terminaciones varían según el año, con opciones de entrada que traen lo indispensable y otras con aire acondicionado, dirección asistida, levantavidrios eléctricos y equipos de audio con conexión para el teléfono. Quien busque una unidad más cómoda para el verano santafesino, con jornadas de mucho calor y humedad, hará bien en priorizar las que cuentan con aire acondicionado en buen funcionamiento, un elemento que se paga solo durante los meses más calurosos.

La variante de tres puertas atrae por su aire deportivo y su costo algo más bajo, mientras que la de cinco puertas resulta más práctica para el uso familiar y para el transporte de niños, ya que facilita el acceso a las plazas traseras. Evaluar el estilo de vida y las necesidades de cada hogar permite escoger la carrocería adecuada, sin apresurarse por el valor de entrada de cada unidad.

Qué cuidar en un Clio con varios años encima

Al tratarse de un modelo con trayectoria, cada unidad cuenta su propia historia, y la revisión detallada marca la diferencia entre una compra acertada y un dolor de cabeza. La suspensión delantera, castigada por los baches de las calles santafesinas, merece una inspección cuidadosa, con atención a los amortiguadores, los bujes y las rótulas, que suelen acusar el paso de los años cuando el auto circuló mucho por pavimentos deteriorados.

El sistema eléctrico es otro punto a verificar, con pruebas de las luces, los limpiaparabrisas, los levantavidrios y el encendido en frío, ya que las fallas intermitentes pueden indicar problemas en la instalación o en la batería. Revisar el estado del embrague en una prueba de manejo, observando si patina o presenta vibraciones al arrancar en subida, evita desembolsos imprevistos poco después de concretar la operación.

La corrosión merece una revisión puntual en una ciudad atravesada por ríos y con elevada humedad ambiente. Los pisos, los zócalos, los pasos de rueda y la zona del baúl son los lugares donde suele aparecer primero, y una inspección con el auto elevado permite descubrir puntos de óxido que ocultan las pinturas recientes. Un buen antecedente de mantenimiento y cuidados preventivos contribuye a conservar la carrocería en estado saludable.

Rutas santafesinas y costos de uso

El Clio rinde bien en los trayectos habituales de la región, como los viajes hacia Rosario por la autopista, las escapadas a Paraná a través del túnel subfluvial o las visitas a localidades del norte provincial por la ruta 11. Su motor ágil acepta con soltura esos recorridos, siempre que se respeten los controles periódicos y se verifique el estado de los neumáticos, que garantizan la adherencia en las jornadas de lluvia intensa.

El costo de tenencia se mantiene en niveles accesibles, con seguros de cotización moderada, patentes de importe bajo y repuestos de fácil acceso. Las primas varían según la cobertura elegida y el perfil del conductor, pero en general permiten proteger el vehículo sin comprometer el presupuesto familiar, un punto que valoran especialmente quienes lo adquieren como primer auto o como segunda unidad del hogar.

La reventa conserva un buen dinamismo, porque la demanda sostenida de autos económicos y la amplia red de talleres garantizan que siempre haya interesados. Mantener la documentación en regla, conservar las facturas de mantenimiento y cuidar la estética interior y exterior son recursos que ayudan a que la operación fluya con rapidez, y los propietarios que cumplen con esas pautas suelen concretar la venta en pocos días.