La UCP realizó la IV Jornada Académica de Educación Superior, Innovación y Tecnología en homenaje a su Rector Fundador

La Universidad de la Cuenca del Plata llevó adelante, en modalidad mixta e intersedes, la IV Jornada Académica de Educación Superior, Innovación y Tecnología, en el marco del V Homenaje al Rector Fundador, Mgter. Ángel E. Rodríguez. El encuentro se constituyó en un espacio de reflexión, diálogo y producción académica orientado a abordar los desafíos del presente desde una perspectiva colectiva, con especial énfasis en la construcción de respuestas posibles a través del diálogo para la paz.

La jornada se desarrolló bajo los ejes temáticos de salud del planeta tierra y salud mental; inteligencia artificial, intelecto humano e inteligencia colectiva; democracia, política y ética ciudadana; y discursos de odio, amenazas, violencias y guerras. Estas temáticas convocaron a estudiantes y docentes de las distintas sedes y delegaciones a la generación de producciones académicas desde las distintas dimensiones. Asimismo, se promovió el análisis crítico y la búsqueda de alternativas frente a las problemáticas contemporáneas.

En este marco, la UCP impulsó la presentación de ensayos académicos y el Concurso de Poesía y Diseño para la Paz, iniciativas destinadas a fomentar la reflexión, la sensibilización y la construcción colectiva de sentidos en torno a la paz. Las propuestas estudiantiles incorporaron acciones orientadas a los ámbitos comunitario e institucional, mientras que las producciones docentes profundizaron aspectos dirigidos a la ética profesional, la utilización de la inteligencia artificial y la mediación digital. Cabe destacar que los trabajos expuestos formarán parte de una publicación especial de la Revista Conexiones de la universidad.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el acto homenaje al Rector Fundador, Ángel E. Rodríguez, durante el cual se inauguró la biblioteca que lleva su nombre. El nuevo espacio fue constituído para la preservación y difusión de los saberes, las ideas y el legado intelectual de quien impulsó la universidad. Así también, se presentó una nueva edición del libro “Crónica de un sueño”, a cargo del Dr. Pedro Pablo Perotti, quien compartió en su obra los orígenes, la historia y el espíritu fundacional de la UCP. La presentación se integró al homenaje como una oportunidad para volver sobre los ideales que dieron origen a la institución y reconocer la visión de su fundador, cuyo legado continúa presente en el desarrollo académico de la comunidad educativa.

Al cierre de la IV Jornada Académica de Educación Superior, Innovación y Tecnología, la Universidad presentó una declaración pública que reúne los aportes y las propuestas de participantes y expositores. Fruto del diálogo y la reflexión crítica, el documento constituye un manifiesto que expresa el compromiso colectivo con la construcción de la paz. El encuentro recibió también la declaración de interés de los Poderes Legislativos de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, junto con las adhesiones de universidades de Iberoamérica.

El encuentro contó con la presencia del Dr. Eduardo Tassano, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes; la Dra. Melisa Mecca, concejal de la ciudad de Corrientes y el Dr. Ing. Walter Gustavo Morales, decano de la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Asimismo, estuvieron presentes el Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes; la Dra. Martha Altabe, jueza de la Cámara de Apelaciones; la Dra. María José Nicolini; Mgter. Delfina Veiravé, presidenta del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI) y ex rectora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Acompañaron también la jornada presidentes y representantes de consejos y colegios profesionales, junto con gestores estratégicos, docentes, estudiantes y egresados de la UCP, quienes formaron parte de este espacio de encuentro e intercambio institucional. Participaron por parte de la Universidad, la Rectora, Mgtr. Florencia Rodriguez; la vicerrectora, Dra. Martina Perduca; la vicerrectora académica, Mgtr. Katia Stieben, el gerente general, delegados de sedes regionales y directores de delegación.

A través de este encuentro y del homenaje al Rector Fundador, la UCP reafirmó su compromiso con la generación de conocimiento, la promoción de espacios plurales de diálogo y la construcción cotidiana de una cultura de paz. La dignidad humana, la empatía y la responsabilidad colectiva se consolidaron como los principios fundamentales para fortalecer el papel de la comunidad universitaria frente a los desafíos actuales de la educación superior.