Corrientes realizó un simulacro de accidente para concientizar a estudiantes secundarios

En el marco del programa "Educar para no llegar al siniestro vial", el Gobierno provincial y la Municipalidad de Corrientes desarrollaron una jornada de concientización e impacto en la Costanera Sur destinada a alumnos de escuelas secundarias.

La actividad central consistió en un simulacro interinstitucional de choque vehicular, diseñado para sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos del consumo de alcohol al volante y la falta de elementos de protección personal.

El despliegue operativo requirió la articulación de la Dirección de Lucha Contra el Fuego, Defensa Civil, la Policía de Corrientes, la Policía de Seguridad Vial, Vialidad, Tránsito Municipal y la Dirección de Emergencias Sanitarias (DES), que movilizó tres ambulancias para la simulación. La representación dramática del siniestro estuvo a cargo de integrantes del grupo Juventud con una Misión (JUCUM).

Simulación de alto impacto y trabajo pedagógico

El escenario recreado sobre la avenida costera simuló la colisión frontal entre un camión —cuyo conductor dio positivo en el control de alcoholemia— y una motocicleta en la que circulaban cuatro integrantes de una misma familia, afectando además a un peatón en la vía pública.

El coordinador de Educación y Seguridad Vial del Ministerio de Educación, Daniel Umbert, precisó que de la jornada participaron diez colegios secundarios de la capital correntina, junto con delegaciones invitadas de San Luis del Palmar y Resistencia (Chaco).

Umbert destacó la importancia del correcto uso de las líneas de emergencia (100, 911 y 107) y ratificó el enfoque conceptual del programa: "Nosotros hablamos de siniestro vial, no de accidente de tránsito; porque si se puede prevenir, no es un accidente". El material registrado durante el operativo será editado en formato audiovisual para ser utilizado como recurso pedagógico en los establecimientos educativos de la provincia.

Articulación estatal y estadísticas hospitalarias

El subsecretario de Seguridad Vial de la Provincia, Juan Manuel Saloj, valoró el trabajo coordinado entre las distintas esferas estatales: "Esta es la manera que debemos trabajar, en pos de concientizar y educar sobre seguridad vial", afirmó, al tiempo que garantizó la continuidad de los operativos preventivos en el territorio.

A su turno, el secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana de la comuna capitalina, Yamandú Barrios, instó a los estudiantes a utilizar el casco protector en motovehículos y cumplir las señales de tránsito.

Por su parte, el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias, señaló que la experiencia práctica permite fijar los conceptos teóricos dictados en las aulas.

En el lugar, el director del Hospital Escuela "General José Francisco de San Martín", José Alberto Romero, aportó datos sobre la demanda asistencial del centro de salud: precisó que la gran mayoría de los ingresos registrados durante los fines de semana corresponden a siniestros viales, y que casi el 99 % de los lesionados son conductores o acompañantes de motocicletas.

Las acciones formativas continuarán este sábado 17 de octubre a las 10 con una capacitación asincrónica a través de la plataforma virtual SIMA, que ya cuenta con más de 4.200 docentes inscriptos en toda la provincia.