La Peregrinación de la familia municipal de Corrientes ya tiene fecha y lugar de salida

La Peregrinación de la Familia Municipal de Corrientes se prepara para una nueva edición. La convocatoria XXXI se realizará domingo 6, lunes 7 y martes 8 de diciembre, con una propuesta que busca reunir a trabajadores municipales, sus familias y a la comunidad en general en una manifestación de fe y devoción mariana. La convocatoria es gratuita y está abierta a empleados municipales, sus familias y al público en general.

La concentración está prevista para las 16 del domingo 6 de diciembre, en avenida Artigas al 1200, desde donde partirán los peregrinos para iniciar el recorrido hacia los destinos religiosos previstos para esta edición.

La organización informó que los lugares de estadía serán la Virgen del Rosario, en San Cosme, y un espacio ya confirmado en Itatí, luego de las conversaciones mantenidas con el intendente de esa localidad.

Una de las novedades de los últimos años es que la peregrinación dejó de contar con el acompañamiento organizativo de la Dirección de Tránsito y pasó a funcionar, desde la edición anterior, como un grupo independiente, dirigido a todos los empleados municipales, sin distinción de áreas o dependencias.

En cuanto al operativo de acompañamiento, los organizadores confirmaron la participación de distintas fuerzas y organismos de seguridad, entre ellos Gendarmería Nacional, Defensa Civil y la Policía, que volverán a colaborar durante el desarrollo de la peregrinación.

Los referentes de la convocatoria son Núñez Santos y Graciela Abuero, quienes impulsan la organización de esta nueva edición. Además, está prevista la celebración de una misa a las 11, que estará a cargo del arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregain.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción es gratuita y está abierta tanto a los trabajadores municipales como a sus familiares y al público en general que quiera sumarse a la experiencia. El grupo organizador también tendrá a su cargo lo relacionado con los refrigerios durante la actividad.

Las personas interesadas en participar pueden comunicarse al 3794-154949 para realizar la inscripción y obtener más información sobre la organización del recorrido.

Bajo el lema “Nuestra fe acompaña nuestro servicio, renovando el compromiso como familia, con María, caminamos como Iglesia”, la Peregrinación de la Familia Municipal buscará renovar el encuentro entre los trabajadores y la comunidad a través de la fe, la fraternidad y la devoción a la Virgen María.