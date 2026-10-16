Itatí superó el nivel de evacuación del Paraná: cuáles fueron las crecidas históricas

El río Paraná superó el nivel de evacuación en Itatí y volvió a encender la atención sobre una de las localidades correntinas históricamente afectadas por las grandes inundaciones. Actualmente, el hidrómetro local según los datos de Prefectura Naval Argentina registra 7,53 metros, una altura que se encuentra por encima de la marca de evacuación, establecida en 7,50 metros, y también supera el nivel de alerta de 6,80 metros.

Aunque la situación mantiene en vilo a la comunidad, ya que se registran más de 55 personas evacuadas, el nivel actual todavía está por debajo de varias de las principales crecidas registradas en Itatí. Entre los antecedentes más cercanos se encuentra la inundación de 2015, cuando el Paraná llegó a los 7,92 metros, mientras que en 2023 alcanzó los 8,07 metros.

Crecidas históricas

Los registros históricos muestran que las crecientes más importantes de las últimas décadas tuvieron magnitudes superiores. En 1998, el río llegó a los 8,92 metros, y en 1992 alcanzó los 9,31 metros. Sin embargo, el máximo histórico medido en el hidrómetro de Itatí corresponde a la inundación de 1982-1983, cuando las aguas llegaron a los extraordinarios 10,13 metros.

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Aquella creciente quedó grabada en la memoria de los habitantes como una de las más devastadoras del último siglo. El Paraná avanzó hasta la línea urbana de la calle Obispo Niella y provocó graves daños en distintos sectores del pueblo. Entre los inmuebles más perjudicados estuvieron el antiguo edificio del Hospital Nuestra Señora de Itatí y una parte del cementerio San Francisco de Asís.

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El pico máximo de aquella inundación se registró el 17 de julio de 1983. Por el volumen de agua escurrido y su prolongada duración, desde julio de 1982 hasta agosto de 1983, el episodio se mantiene como un acontecimiento excepcional en la historia de la localidad y de la cuenca del Plata.

Las marcas históricas también incluyen la crecida de 1966, cuando el Paraná alcanzó los 8,62 metros. A estos antecedentes se suma la inundación de 1905, ocurrida a comienzos del siglo XX, antes de la construcción de las grandes represas sobre la cuenca. Las crecidas de 1982-1983, 1992 y 1998 estuvieron asociadas a condiciones climáticas anómalas de gran magnitud, entre ellas el fenómeno de El Niño.

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En este escenario, la evolución del Paraná durante 2026 vuelve a poner en primer plano la vulnerabilidad de Itatí frente a las inundaciones. Si bien todavía no se conoce cuál será la altura máxima de esta creciente, el río ya superó el nivel de evacuación y permanece bajo seguimiento. La comparación con los registros históricos permite dimensionar la magnitud de los antecedentes y la importancia de monitorear de cerca el comportamiento de las aguas.

Con información de Noticias Itateñas