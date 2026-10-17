El río Paraná sigue creciendo y Corrientes tiene 646 evacuados

La crecida de los ríos mantiene en alerta a distintas localidades de Corrientes y ya son 646 las personas afectadas que dejaron sus hogares, según el relevamiento de Defensa Civil provincial al que pudo acceder El Litoral. El informe contabiliza 289 evacuados y 357 autoevacuados, la gran mayoría en Capital.

Itatí es la localidad con mayor cantidad de personas evacuadas, con 192 personas que debieron dejar sus viviendas y otras 18 que se autoevacuaron. En total, el registro indica 43 familias afectadas en esta localidad, cuyos integrantes se alojan en la Casa Promesero, el hospedaje Taba Cué y casas de familiares.

En la ciudad de Corrientes, en tanto, se registra la mayor cantidad de autoevacuados, 339 personas pertenecientes a 89 familias. De acuerdo con el informe, los datos fueron informados por Lucas Carballo, secretario de la Municipalidad de Corrientes.

Más evacuados

Otra de las localidades afectadas es Paso de los Libres, donde se contabilizan 31 personas evacuadas, distribuidas en seis familias. Los afectados se encuentran alojados en el ex Regimiento, según el relevamiento informado por el director de la Unidad Regional IV.

En la isla Apipé, el informe registra 41 personas evacuadas, correspondientes a 18 familias. Los afectados se encuentran alojados en viviendas municipales y de familiares, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades policiales de la zona.

En Ituzaingó, por su parte, hay 19 personas evacuadas, pertenecientes a cuatro familias. Los afectados se alojan en viviendas de familiares, el salón de usos múltiples y el albergue del Club San Martín, según el registro oficial.

En Yahapé, el relevamiento contabiliza dos personas evacuadas, correspondientes a una familia, que se encuentran alojadas en la vivienda de familiares. En Paso de la Patria, en tanto, hay cuatro personas evacuadas de una familia, alojadas en el centro de evacuados de la Escuela Secundaria.

El informe muestra que Itatí concentra la mayor cantidad de evacuados, con 192 personas, mientras que la Capital encabeza el registro de autoevacuados, con 339. La situación refleja distintas modalidades de asistencia ante el avance del agua: desde el traslado a espacios habilitados hasta la decisión de las familias de buscar alojamiento por sus propios medios.

En total, el relevamiento de Defensa Civil contabiliza 289 personas evacuadas y 357 autoevacuadas en las localidades incluidas en la planilla. La suma alcanza a 646 personas que dejaron sus hogares, en un escenario de crecida que mantiene la atención puesta en las zonas ribereñas de Corrientes.