En medio de las inundaciones en Corrientes, una cronista cayó al agua

La ciudad de Itatí, en la provincia de Corrientes, vivió una jornada de emergencia este viernes. El agua del río Paraná avanzó durante las últimas horas con una velocidad que sorprendió incluso a quienes ya vivieron inundaciones anteriores.

El agua, en cuestión de horas, rodeó las casas por todos los costados, sin dejar vía de escape. Un equipo de C5N viajó hasta Corrientes para mostrar cómo se está viviendo esta emergencia climática. Sin embargo, este sábado durante el recorrido de la cronista Mariela López Brown se cayó al agua y se lastimó un brazo. Afortunadamente fue un susto y la periodista siguió con la transmisión.

El Niño mantiene en alerta al Litoral

La situación en Puerto Iguazú se suma a las inundaciones que afectan a distintas localidades de Corrientes y Entre Ríos. En los últimos días, la crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene a 17 puertos del noreste y el Litoral argentino en situación de alerta o nivel de evacuación. De acuerdo con los registros del Reporte Hidrometeorológico de Prefectura Naval Argentina, ocho puntos de medición superaron las alturas de evacuación, mientras que otros nueve permanecieron en alerta. La situación se produjo tras las intensas precipitaciones registradas en la cuenca alta del Plata, que incrementaron el caudal de los principales cursos de agua de la región.

En Paso de los Libres, Corrientes, el río Uruguay superó el nivel de evacuación y decenas de personas debieron dejar sus casas en distintas localidades de la región. Al mismo tiempo, la represa de Yacyretá abrió las compuertas de su vertedero principal para regular el caudal ante el incremento del agua que llega desde las cuencas superiores.

Las previsiones meteorológicas advierten que las lluvias podrían intensificarse nuevamente en los próximos días. Según lo señalado durante la entrevista en Iguazú, se espera un nuevo episodio de precipitaciones fuertes dentro de aproximadamente seis días.

El fenómeno de El Niño podría extender sus efectos durante los próximos meses, con lluvias abundantes y nuevas crecidas en distintas zonas del país. Por eso, las autoridades mantienen el monitoreo de los ríos y los operativos preventivos ante la posibilidad de que el agua continúe avanzando sobre las áreas ribereñas.

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