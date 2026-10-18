Corrientes reunió a empresas y emprendedores en la primera edición de NEA Tech

La primera edición de NEA Tech Corrientes reunió a empresarios, emprendedores, estudiantes e instituciones durante tres jornadas dedicadas a la innovación, el conocimiento y los negocios digitales.

El evento se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC) y buscó generar vínculos y nuevas oportunidades para el sector tecnológico de la región.

La propuesta incluyó una hackatón con premios, 27 charlas sobre inteligencia artificial y negocios, talleres de narrativa de marca, producción audiovisual y redes sociales con IA, además de rondas de negocios para promover el intercambio entre los participantes.

Durante la apertura oficial, el ministro de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera, destacó que uno de los objetivos planteados por el gobernador Juan Pablo Valdés es “transformar a Corrientes en el polo de innovación tecnológica de la región”.

El funcionario valoró el potencial de la provincia y la convocatoria de la primera jornada, en la que, según señaló, se registró “una fila de cuatro cuadras y media”. También vinculó el encuentro con otras iniciativas destinadas a desarrollar el sector, como el Distrito I y el trabajo de TelCo junto a empresas correntinas que producen software para mercados internacionales.

Cabrera remarcó la necesidad de sostener estos espacios en el tiempo y señaló que el Gobierno provincial debe facilitar las condiciones para que las empresas puedan crecer y generar puestos de trabajo.

Vinculación y oportunidades para emprendedores

Por su parte, el ministro de Coordinación y Planificación, Carlos Vignolo, destacó que NEA Tech propone una mirada hacia el futuro y valoró la participación de jóvenes interesados en desarrollar proyectos vinculados con la tecnología.

“Es un evento muy importante porque pone la mirada hacia el futuro”, expresó. Además, sostuvo que la vinculación y el conocimiento de las nuevas tendencias permiten identificar oportunidades para ampliar la economía provincial.

Desde el sector emprendedor, Diego Sosa valoró las actividades vinculadas con la creación de contenido audiovisual mediante inteligencia artificial y la charla sobre seguridad de la información, un tema que consideró fundamental.

Betina Solís, por su parte, calificó la propuesta como innovadora para la región y destacó la importancia de contar con acompañamiento para quienes trabajan en estas áreas.

Durante el acto de apertura, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, y el diputado Eduardo Hardoy entregaron a Cabrera la declaración de interés legislativo del encuentro.

La primera edición de NEA Tech Corrientes buscó consolidar un espacio de intercambio entre el ámbito público, las empresas, los emprendedores y las instituciones, con foco en la innovación y el desarrollo de nuevos negocios tecnológicos en el Nordeste argentino.