Corrientes tendrá una semana con temperaturas de hasta 29°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo que Corrientes tendrá una semana con temperaturas en ascenso y bajas probabilidades de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan jornadas con abundante nubosidad y condiciones relativamente estables durante gran parte de la semana. El jueves será el día más cálido, con una máxima prevista de 29°C.

Cómo estará el tiempo día por día en Corrientes

El lunes, la jornada tendrá una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 24°C. Se espera cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

El martes, las temperaturas oscilarán entre los 13°C y los 25°C. Será una jornada con una mañana fresca y una tarde más cálida, con cielo parcialmente nublado.

El miércoles, la mínima será de 16°C y la máxima llegará a los 24°C. Se prevé nubosidad variable y una baja probabilidad de lluvias, de entre el 0% y el 10%.

El jueves, será el día más caluroso de la semana, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 29°C. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones significativas.

El viernes, la semana cerrará con temperaturas de entre 17°C y 25°C. Se prevé cielo mayormente nublado y bajas probabilidades de lluvia.

¿Hay probabilidades de lluvia?

Según el pronóstico extendido, las probabilidades de precipitaciones serán bajas durante los próximos días. Para el miércoles y el jueves se ubicarán entre el 0% y el 10%, mientras que para el resto de las jornadas no se prevén lluvias significativas.

De esta manera, Corrientes tendrá una semana con mañanas frescas, tardes cada vez más cálidas y nubosidad variable, con un marcado ascenso de la temperatura hacia el jueves.