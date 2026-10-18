Murió Hugo Tomás Flores, una de las voces del chamamé correntino

El chamamé correntino despide a Hugo Tomás Flores, reconocido músico, cantante, guitarrista, autor y compositor que dedicó su vida a la música regional y formó parte de algunos de los conjuntos más destacados del género.

El artista comenzó a tocar la guitarra a los 14 años y debutó sobre los escenarios a los 15, dando inicio a un recorrido artístico que lo llevó a compartir su talento en distintos escenarios de Corrientes y del país.

Una trayectoria ligada a grandes conjuntos

A lo largo de su carrera, Flores integró agrupaciones emblemáticas del chamamé. En 1979 se incorporó al Cuarteto Santa Ana, dirigido por Carlos Talavera, donde realizó sus primeras grabaciones. Posteriormente, formó parte del Trío Corrientes, con el que también registró material discográfico.

En 1990 regresó a la actividad musical como integrante del Grupo Renacer, con el que grabó dos discos y recorrió escenarios de la región y de Buenos Aires.

En 1998, junto a Hugo Scófano y Pedro del Prado, fundó Amandayé, conjunto que se convirtió en una de las propuestas reconocidas del chamamé contemporáneo por sus armonías vocales y su trabajo instrumental.

Con el grupo grabó discos como Amandayé, Compartirnos y Pasión correntina. La formación se presentó en importantes escenarios del país y realizó giras internacionales por Estados Unidos, Paraguay y Brasil.

Su etapa como solista

En 2014, Flores inició una nueva etapa artística como solista, acompañado por su hijo Rodolfo y el acordeonista José Álvarez. De ese proyecto surgió el disco Chamamé. Posteriormente, presentó también Simplemente chamamé, en el que continuó desarrollando su identidad musical.

Su recorrido dejó una huella en distintas generaciones de músicos y en el público chamamecero, a través de su voz, su guitarra y su participación en conjuntos que contribuyeron a difundir la música correntina dentro y fuera del país.

Con su partida, el chamamé pierde a uno de sus intérpretes y referentes, cuya trayectoria quedó ligada a la historia de agrupaciones fundamentales del género.