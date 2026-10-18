Crecida del Paraná: ya son 754 las personas que dejaron sus casas en Corrientes

La crecida del río Paraná continúa afectando a distintas localidades de Corrientes y obligó a cientos de personas a dejar sus viviendas. Este domingo, el número ascendió a 754 personas entre evacuadas y autoevacuadas, según el último relevamiento de Defensa Civil.

El informe registra 392 personas evacuadas y otras 362 autoevacuadas en siete localidades. Los datos reflejan un aumento respecto del relevamiento difundido el viernes, que contabilizaba 472 personas que habían abandonado sus hogares por la situación hídrica.

Itatí concentra la mayor cantidad de evacuados

La localidad de Itatí es la más afectada en cuanto a personas evacuadas. Allí se contabilizaron 295 personas evacuadas y 18 autoevacuadas, correspondientes a 56 familias. Los afectados se encuentran alojados en la Casa Promesera, el hospedaje Taba Cué y casas de familiares.

En Corrientes Capital, en tanto, el relevamiento registra 344 personas autoevacuadas, pertenecientes a 89 familias. Por el momento, la planilla no consigna personas evacuadas formalmente en la ciudad.

Otra de las localidades afectadas es Isla Apipé, donde hay 41 personas evacuadas de 18 familias. Se alojan en viviendas municipales y domicilios de familiares.

En Paso de los Libres, el registro indica 31 personas evacuadas, distribuidas en seis familias, que permanecen en el ex Regimiento.

Por su parte, Ituzaingó contabiliza 19 personas evacuadas de cuatro familias. Los afectados fueron alojados en viviendas de familiares, en el salón de usos múltiples y en el albergue del Club San Martín.

En Yahapé, dos personas de una familia fueron evacuadas y se encuentran en una vivienda de familiares. Además, en Paso de la Patria se registran cuatro personas evacuadas de una familia, alojadas en el centro de evacuados de la Escuela Secundaria.

El detalle de evacuados y autoevacuados por localidad

De acuerdo con el relevamiento de Defensa Civil, la distribución es la siguiente:

Corrientes Capital: 344 autoevacuados, correspondientes a 89 familias.

Itatí: 295 evacuados y 18 autoevacuados.

Isla Apipé: 41 evacuados, de 18 familias.

Paso de los Libres: 31 evacuados, de seis familias.

Ituzaingó: 19 evacuados, de cuatro familias.

Paso de la Patria: cuatro evacuados, de una familia.

Yahapé: dos evacuados, de una familia.

En total, el informe contabiliza 392 evacuados y 362 autoevacuados, lo que eleva a 754 la cantidad de personas que debieron dejar sus hogares en el marco de la creciente.

La situación continúa bajo seguimiento de los organismos provinciales, con especial atención en las localidades ribereñas y en la evolución de los niveles del río Paraná.