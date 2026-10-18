Elena Bonatti Rocca: donante de un Hospital Oncológico en Curuzú

Por Juan Carlos Raffo para El Litoral y Profesora Mónica Vicentin

ELENA BONATTI Elena, hija de un empresario italiano, nacida en la Provincia de Buenos Aires. Recibió la distinción de Ciudadana Ilustre de Curuzú Cuatiá por parte del intendente, por haber hecho la donación de 15 millones de dólares para la construcción del “Centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti”. La familia Bonatti es italiana, pero Elena nació en la Argentina porque su padre compró un campo en Curuzú Cuatía en los años ´60 y solían pasar el invierno ahí.

El amor por Corrientes fue hereditario, sus cuatro hermanos aman la provincia y ella misma compró un campo hace 15 años, que también es muy visitado por sus hijos. En 1978, tras obtener su título en Psicología, trabajó en Reino Unido con niños y adolescentes oncológicos y en 1981 con niños psicóticos en Estados Unidos, luego de estudiar en Yale. De regreso a Italia, se especializó en servicios de higiene mental en edad evolutiva.

En septiembre de 2014, Elena Bonatti fue diagnosticada con cáncer de mama. La mujer que vivió toda su vida entre Corrientes e Italia, viajó a Milán para tratarse, realizó varias sesiones de quimioterapia y la operaron, pero al tiempo el tumor regresó. En este lapso, comenzó a entender la realidad de muchos habitantes de Curuzú Cuatiá, donde tiene sus campos, que estaban en su misma situación: debían viajar muchos kilómetros para atenderse.

Fue así que decidió donar su fortuna para abrir una institución médica para pacientes oncológicos en la zona. La mujer invirtió 15 millones de dólares en la construcción del centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti, que lleva el nombre de su mamá, una mujer que trabajó activamente con la comunidad local. Se trata de un centro de diagnóstico y tratamiento oncológico ambulatorio. Mujeres que hicieron historia - Volumen II 21 que fue donado al estado provincial y será administrado por la Fundación Anna y Elena Bonatti Rocca.

El centro fue equipado, se designaron las autoridades del nosocomio y también de la Fundación que lo administrará. Entre el personal médico y administrativo, cuenta con 30 empleados y, como parte de la donación, un grupo de profesionales del equipo viajó a capacitarse a los hospitales San Raffaele y Humanitas de Milán, de Italia.

El próximo proyecto de la Fundación es montar un hogar para poder alojar pacientes que vengan desde lejos en busca de un tratamiento y que no puedan costear un hotel. También para el familiar o cuidador que lo acompañe. El espacio cuenta con 10 sillones de quimioterapia, uno de ellos en aislamiento para pacientes que lo requieran, que fueron estrenados por Elena, quien se realizó una sesión de quimioterapia, cuando llegó al centro junto a todos los empleados de sus campos.

“Finalmente llegó el día de la inauguración del centro que dediqué a mi madre -dijo Elena durante su discurso, visiblemente conmovida-. Yo creo firmemente en la fuerza y educación que los antepasados nos han dado y por eso he decidido hacer este centro que seguramente le hubiera gustado mucho a mis padres y abuelos”.

“Este centro oncológico lo pensé después de la muerte de mi mamá, después del dolor por su muerte y después de haber experimentado directamente lo que significa estar en las manos de los doctores -añadió-. El propósito de este centro es que sea un lugar en el que todos, además de las medicinas, puedan recibir amor”. (Datos obtenidos 11/02/20 “Tengo cáncer nos dijo a un grupo de amigos. Gasto-su-fortuna.

El Centro Anna Rocca de Bonatti permite a pacientes con y sin cobertura realizar consultas médicas, procedimientos de diagnóstico por imagen y tratamientos necesarios -incluida la radioterapia- para atender enfermedades oncológicas a través de equipamiento con tecnología de última generación y profesionales entrenados en Europa.

Los servicios serán totalmente gratuitos para quienes no cuenten con cobertura médica y abiertos a aquellos que cuenten con obra social o medicina prepaga. El Centro Oncológico dará un enorme impulso para el desarrollo de Curuzú Cuatiá como un polo de vanguardia en la salud con prestaciones, profesionales y servicios médicos que serán referencia en la región. En este sentido la idea es establecer vínculos con universidades e instituciones nacionales e internacionales líderes en salud oncológica.

El centro oncológico se posicionará a la cabeza de la innovación y el progreso en el tratamiento del cáncer..

FUENTE Juan Carlos Raffo, personalmente y Profesora Mónica Vicentín.