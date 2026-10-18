Entregas rápidas para comercios y empresas: Neo Mandados ya opera en Corrientes

Un faltante en la góndola, un pedido que el cliente espera, un medicamento que tiene que estar en el mostrador. Para un negocio, un envío que no llega a tiempo es una venta que se pierde. Para evitarlo, Neo Mandados ya trabaja en Corrientes capital y en el interior de la provincia.

Express, puerta a puerta

Neo es una empresa de paquetería express con base en Misiones y 20 años de experiencia. Su servicio funciona con frecuencias diarias y entregas de 12 a 24 horas, según la localidad. En Corrientes cubre la capital, Virasoro, Santo Tomé, La Cruz, Ituzaingó, Curuzú Cuatiá, Alvear, Mercedes, San Carlos, Yapeyú y Paso de los Libres.

Cinco servicios para vender sin frenos

Está pensado para comercios, pymes, distribuidoras, droguerías, farmacias y emprendedores con venta online:

• Envíos express: entrega puerta a puerta en 12 a 24 horas.

• Paquetería: cobertura local y regional, para envíos de distinto tamaño.

• Contra reembolso: entrega el producto, cobra al comprador y rinde el pago al vendedor en 24 horas.

• E-commerce: entregas adaptadas a tiendas y vendedores online.

• Trámites y gestiones: pagos, documentación, retiros y entregas.

De dos motos a una red regional

Neo nació en 2005 con dos motos y una computadora. Sumó personal, llegó a Posadas, incorporó su primera camioneta y en 2021 ya cubría todo Misiones. Hoy tiene oficinas en Posadas, Oberá, Eldorado, Puerto Rico, San Vicente, Iguazú e Irigoyen, y sigue creciendo en Corrientes.

“Llegamos a Corrientes con la experiencia de más de dos décadas en el rubro, entendiendo la importancia de la puntualidad para el comercio local. Queremos poner todo nuestro recorrido al servicio de las empresas correntinas con una logística ágil, confiable y adaptada a sus necesidades para acompañar su crecimiento diario”, afirma José Guastavino, dueño.

Con más de dos décadas de trayectoria, llegamos a Corrientes para ofrecer a comercios y empresas un servicio de logística ágil, confiable y adaptado a sus necesidades. Nuestro objetivo es acompañar su crecimiento garantizando la entrega oportuna a sus clientes y la reposición de mercadería.

Cómo empezar

La atención es directa, por WhatsApp o en las oficinas de la red: se consultan horarios, se cotiza y se coordinan los retiros. Llegamos a vos, llegamos a tiempo.

Escribinos por WhatsApp, contanos qué necesitás enviar y te cotizamos.

• ¿Hacés envíos seguido? Consultá por soluciones para tu empresa.

• ¿Vendés online? Preguntá por el servicio contra reembolso.

• ¿Tenés una droguería o distribuidora? Coordiná con nosotros la reposición. WhatsApp Corrientes: 3794-776549

Instagram: @ neomandados

Mail: encomiendas@neomandados.com





