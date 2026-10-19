Memorias en forma: una muestra de arte y reciclaje realizada por estudiantes de Corrientes

Con la participación de 19 escuelas de gestión estatal y privada, se inauguró en Casa Iberá la exposición «Memorias en forma».

La propuesta reúne esculturas de materiales reciclados creadas por alumnos para revalorizar la biodiversidad y el patrimonio natural de Corrientes a través del arte.

Detalles de la muestra e instituciones participantes

La iniciativa impulsada por la cartera educativa congregó a una amplia diversidad de establecimientos y modalidades pedagógicas.

Formaron parte de la exposición alumnos de los niveles primario, secundario y superior, junto a estudiantes de la modalidad de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos (Epja) y de la Coordinación en Contexto de Privación de la Libertad.

Las piezas escultóricas elaboradas con elementos reciclados buscan evocar y recrear la riqueza natural de la provincia, reconociendo que preservar el legado ambiental equivale a proteger la identidad correntina.

Conceptos de las autoridades en la apertura

Los titulares de las carteras de Educación y Turismo resaltaron el valor de la propuesta creativa y comunitaria.

La ministra de Educación, Ana Miño, expresó que "inaugurar esta iniciativa que nos invita a conocer la provincia a través del arte nos llena de alegría porque entendemos que es un espacio para amar y cuidar lo nuestro", valorando el desarrollo de habilidades fomentado desde el área de Educación Artística.



A su turno, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, consideró que "todos tenemos que ser dueños y guardianes del Ibera y todas las formas de hacerlo son importantes, sobre todo si es desde el arte", añadiendo que "Corrientes no tiene nada que envidiar a ningún otro destino por eso hay que defenderlo y cuidarlo".