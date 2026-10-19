Día Mundial del Cáncer de Mama: realizaron una jornada de concientización en Corrientes

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama, se realizó una jornada de concientización y prevención frente al Hospital Vidal. La propuesta reunió a distintos servicios y residencias del hospital con actividades destinadas a brindar información y promover la educación para la prevención.

La jornada se desarrolló de 9 a 11:30, con diferentes stands que ofrecieron charlas informativas, juegos didácticos, folletería y souvenirs para el público en general.

La organización estuvo a cargo de la Jefatura del Servicio de Enfermería Oncológica – Área Medicina Interna y de la Residencia de Enfermería Hemato-Oncológica del hospital.

Uno de los espacios destacados fue el dedicado a las manualidades y trabajos realizados por pacientes a lo largo del año en distintos sectores del servicio, como una forma de compartir sus producciones con quienes participaron de la actividad.

Participación de distintos servicios

Durante la jornada también participaron los servicios de Diagnóstico por Imágenes, Kinesiología, Terapia Radiante y Hospital de Día, además de las distintas residencias de enfermería de la institución.

También estuvieron presentes integrantes de las residencias de:

Enfermería General y Comunitaria.

Enfermería en Urgencias y Emergencias del Adulto.

Enfermería con Orientación Quirúrgica.

Enfermería en Cuidados Críticos del Adulto.

A su vez, la Dirección Provincial de Diversidad participó de la propuesta con la entrega de kits ginecológicos.

La actividad contó con la presencia de autoridades del hospital, entre ellas el director ejecutivo, Dr. Horacio Sotelo; la directora asistencial, Dra. Dora Mondaini; el director de Docencia e Investigación, Dr. Carlos Thompson; y el ministro de Salud provincial, Dr. Emilio Lanari.

Como cierre de la jornada, se realizó un encendido de bengalas de humo de color rosa, formando la insignia representativa de Octubre Rosa, como símbolo de la campaña de concientización sobre el cáncer de mama.