Científicos de la Unne y Brasil advierten que El Niño entra en su punto máximo y piden revisar planes de emergencia

El Grupo de Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias de la Universidad Federal de Santa María (UFSM, Brasil) y el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) dieron a conocer el Informe Técnico N° 6, documento que analiza la evolución del fenómeno El Niño 2026–2027 y proyecta sus probables impactos hidrometeorológicos sobre la Cuenca del Plata.

De acuerdo con el estudio, la totalidad de los modelos dinámicos y estadísticos consultados ubican el pico de intensidad del evento entre el presente mes de octubre y el próximo trimestre.

Sin embargo, los especialistas enfatizan que un indicador elevado de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) no se traduce automáticamente en lluvias extremas ni inundaciones generalizadas en toda la región, ya que las consecuencias dependen de la saturación previa del suelo y del comportamiento de los ríos tributarios.

El trabajo científico subraya además que no corresponde asumir un escenario idéntico al histórico episodio de 1982–1983, debido a que la señal de precipitaciones por encima de lo normal se focalizará prioritariamente en la franja oriental de la cuenca.

Comportamiento del Paraná, represas y doble escala de riesgo

El informe expone cuatro ejes centrales de análisis sobre la situación hídrica regional:

Comportamiento de los ríos en septiembre: la base de datos MERGE registró precipitaciones acumuladas superiores a los 300 y 400 milímetros en núcleos del sector oriental. En el tramo correntino, el río Paraná experimentó una rápida suba desde niveles bajos sin alcanzar la etapa de alerta, mientras que el río Uruguay registró incrementos independientes.

Monitoreo en el Chaco y el Litoral: la evaluación debe realizarse en dos escalas simultáneas. Por un lado, las lluvias locales condicionan anegamientos urbanos y rurales; por el otro, los caudales aportados por los ríos Paraná y Paraguay pueden elevar los niveles costeros aun en períodos de sequía local.

Capacidad de almacenamiento en embalses: entre agosto y septiembre aumentó de forma considerable el volumen de agua contenida en las represas hidroeléctricas de la región. De mantenerse los límites operativos actuales, disminuye el margen disponible para atenuar eventuales crecidas aguas abajo, según datos de la Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico ( ANA ).

Vigilancia mediante sistemas de pronóstico: plataformas como GloFAS y SARDIM anticipan mayores aportes hídricos en sectores de las cuencas del Paraná y del Iguazú. Para el seguimiento operativo en tiempo real, se aconseja articular la información del Instituto Nacional del Agua (INA), la Prefectura Naval Argentina, la Administración Provincial del Agua (APA) y los organismos de Protección Civil.

Prioridad institucional y pronósticos oficiales

Ante este panorama, la recomendación central del documento científico orienta a los gobiernos locales y provinciales a revisar de manera inmediata sus planes de contingencia, verificar la disponibilidad de centros de evacuación, consolidar los canales de comunicación oficial e integrar las acciones al Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

En cuanto a las proyecciones trimestrales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para el período octubre-noviembre-diciembre una mayor probabilidad de lluvias por encima de los parámetros normales sobre el Litoral argentino.

Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el INMET de Brasil y el instituto IRI coinciden en señalar condiciones más húmedas sobre el sur brasileño, Uruguay y la cuenca del río Uruguay, manteniendo un patrón desparejo sobre la cuenca del Paraguay.