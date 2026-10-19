Lanzaron un programa de controles de salud gratuitos para excombatientes de Malvinas en Corrientes

El Gobierno de Corrientes presentó oficialmente el Programa de Relevamientos Sanitarios para excombatientes de Malvinas, una herramienta que garantizará el acceso gratuito a chequeos médicos integrales y estudios preventivos de alta complejidad.

La propuesta es impulsada por la Dirección Provincial de Malvinas Argentinas, en articulación con el Instituto de Cardiología de Corrientes y el PAMI.

Las atenciones se llevan a cabo en el Policonsultorio "José Galván", ubicado sobre la calle Ituzaingó 1238 de la capital provincial. La cobertura médica incluye análisis de laboratorio completo, electrocardiograma, ergometría, ecografía vesico-prostática, seguimiento nutricional y abordajes preventivos para controlar factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia.

El programa contempla a los veteranos de guerra de Corrientes y a sus cónyuges, abriendo además la atención a excombatientes procedentes de Chaco, Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires que no cuenten con cobertura de obra social.

Turnos, horarios y atención médica

Los interesados pueden solicitar turnos comunicándose vía telefónica al 3794-743886 o personalmente en la sede del centro médico. La atención se extiende de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 18:00, con fecha de finalización programada para el 26 de octubre.

El director del Policonsultorio, Raúl Almirón, resaltó la trascendencia de la iniciativa para la detección temprana de patologías y la preservación del estado de salud de los beneficiarios.

Políticas de acompañamiento e impacto sanitario

El acto de presentación estuvo encabezado por el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, quien ponderó el proceso de reconocimiento social que consolidaron los excombatientes en la provincia.

Fornaroli remarcó que las acciones estatales destinadas al sector no deben agotarse en obras edilicias o actos protocolares: "Este trabajo es el trabajo silencioso, es acompañar el dolor que muchas veces quienes fueron parte de esta gesta lo transitan en silencio", manifestó el funcionario.

Por su parte, el titular de la Dirección Provincial de Malvinas Argentinas, José Galván, expresó su preocupación por el deceso de excombatientes en los últimos años y justificó el despliegue del operativo sanitario: "Son muchos los excombatientes que nos están dejando físicamente en los últimos tiempos y es una situación que nos preocupa. La salud y el bienestar de tantos camaradas son prioridades para la Provincia", enfatizó.

El cierre de la jornada contó con un momento cultural a cargo del cantautor Soriano Sosa, quien interpretó la obra "Combatiente", composición musical de Julián Zini.