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Garrafa Social en Corrientes: dónde comprar durante la próxima semana

El Gobierno provincial confirmó los puntos de venta del subsidio energético destinado a amortiguar los costos.

Por El Litoral

Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 10:17

El programa de la Garrafa Social tendrá tres puntos de venta en Corrientes durante la próxima semana. El operativo es organizado por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad.

Cronograma de venta

Miércoles 7 de octubre

  • Barrio San Marcos: de 10 a 11:30, en Los Alpes y avenida Maipú.

Jueves 8 de octubre

  • Delegación: de 10 a 11, en Cuba 5900.
  • Ciudades Correntinas: de 11:30 a 12:30, en el CIC, Túpac Amaru y Turín.

La iniciativa, desplegada de forma coordinada con delegaciones municipales, busca garantizar el acceso al gas a precio accesible para las familias de menores recursos.

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