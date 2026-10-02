Garrafa Social en Corrientes: dónde comprar durante la próxima semana

El programa de la Garrafa Social tendrá tres puntos de venta en Corrientes durante la próxima semana. El operativo es organizado por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad.

Cronograma de venta

Miércoles 7 de octubre

Barrio San Marcos: de 10 a 11:30, en Los Alpes y avenida Maipú.

Jueves 8 de octubre

Delegación: de 10 a 11, en Cuba 5900.

Ciudades Correntinas: de 11:30 a 12:30, en el CIC, Túpac Amaru y Turín.

La iniciativa, desplegada de forma coordinada con delegaciones municipales, busca garantizar el acceso al gas a precio accesible para las familias de menores recursos.