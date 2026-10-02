Corrientes fue sede de una jornada internacional sobre transformación educativa

Más de 200 directivos, coordinadores y referentes del ámbito educativo participaron de una jornada organizada por CACIEP, que contó con la disertación del reconocido educador y asesor internacional español Pepe Menéndez.

La Cámara Correntina de Instituciones Educativas Privadas, CACIEP, llevó adelante el viernes 1 de octubre una importante jornada de formación bajo el lema “La sostenibilidad de los procesos de transformación educativa”, a cargo de Pepe Menéndez, reconocido educador y asesor internacional en transformación educativa.

El encuentro se desarrolló durante la mañana en Espacio Andes, en la ciudad de Corrientes, y reunió a más de 200 participantes, entre directivos, coordinadores, representantes de instituciones educativas y referentes vinculados a la educación privada de la provincia.

La propuesta estuvo orientada especialmente a los equipos de conducción y tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión acerca de cómo sostener en el tiempo los procesos de cambio y transformación dentro de las instituciones educativas, poniendo el foco en los aprendizajes, la cultura institucional, el liderazgo y los desafíos que hoy atraviesa la educación.

Con más de 40 años de experiencia, Pepe Menéndez se desempeñó como director adjunto de la Red de Colegios Jesuitas de Cataluña y fue impulsor de importantes procesos de innovación educativa, entre ellos el modelo Horizonte 2020. Durante su exposición compartió experiencias, ideas y herramientas para pensar transformaciones educativas profundas, sostenibles y con verdadero impacto en la vida escolar.

La actividad contó con el acompañamiento del presidente de JUFEP —Junta Federal de Educación Privada—, Juan Pablo Brunel; de la directora general de Enseñanza Privada de Corrientes, Adriana Godoy, junto a su equipo de supervisores; y de numerosos directivos y referentes de instituciones educativas de la provincia.

La presencia de autoridades, supervisores, directivos y coordinadores permitió enriquecer una jornada pensada no solo como instancia de capacitación, sino también como un espacio de encuentro, intercambio y construcción conjunta sobre los desafíos actuales de la educación.

En ese marco, el presidente de CACIEP, Maximiliano Kugler, destacó el valor de acercar a Corrientes referentes de jerarquía nacional e internacional y generar espacios de formación para quienes tienen la responsabilidad de conducir las instituciones educativas.

“Creemos profundamente en la importancia de encontrarnos, capacitarnos y seguir aprendiendo. La educación está en permanente transformación y nuestro desafío es acompañar esos cambios con seriedad, reflexión y una mirada puesta siempre en nuestros alumnos”, expresó Kugler.

El presidente de CACIEP remarcó además que este tipo de encuentros permiten fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas de la provincia, compartir experiencias y construir una agenda común en torno a los desafíos actuales de la educación.

CACIEP está integrada actualmente por 16 instituciones educativas de la provincia: Instituto Superior Humanístico, Colegio Informático San Juan de Vera, Instituto Superior Terras, Instituto Saint Martin, Instituto Privado Kid’s School, Colegio Yapeyú, Instituto Juan Manuel de Rosas, Instituto Crea, Instituto Nuevo Horizonte, Saint Patrick College, Instituto de Inglés Imagine, Colegio Santa Ana, Escuela Privada Taragüi, Instituto Semper, Instituto Vuelta del Ombú y Colegio San Sebastián.

Todas ellas forman parte de una Cámara que busca generar espacios de encuentro, capacitación e intercambio, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las instituciones educativas privadas de Corrientes.

La jornada permitió reunir a referentes de distintas instituciones en torno a un mismo propósito: pensar juntos una educación capaz de transformarse, sostener sus procesos de mejora y responder a los desafíos del presente y del futuro.

La convocatoria, que superó las 150 personas, consolidó una nueva instancia de capacitación de alto nivel para la educación privada correntina y reafirmó el compromiso de CACIEP con la formación permanente, el trabajo conjunto entre instituciones y el fortalecimiento del sistema educativo.