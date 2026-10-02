Más de 900 profesionales en la I Jornada de Enfermería Oncológica en Corrientes

El Instituto Oncológico “Papa Francisco” Corrientes fue sede este viernes de la I Jornada Científica de Enfermería Oncológica, una instancia de formación académica que convocó a más de 900 profesionales de la salud y estudiantes del sector de manera presencial y remota.

La apertura institucional estuvo encabezada por el vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Poccard, y el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, acompañados por el director ejecutivo del centro especializado, Jorge Zimerman, y la jefa del servicio de Enfermería, Maimará Tossutti.

Ejes temáticos, teleenfermería y cuidado humanizado

Durante el desarrollo de las comisiones de trabajo se expusieron ponencias sobre el diagnóstico precoz, innovación en tratamientos, inmunoterapia, autocuidado y la presentación de casos clínicos prácticos para analizar el impacto del abordaje de enfermería en la recuperación del paciente.

Entre las herramientas metodológicas presentadas, cobró relevancia la implementación de la teleenfermería, un esquema de monitoreo y asistencia a distancia orientado a brindar seguimiento continuo y resolver complicaciones sintomáticas postratamiento —como la mucositis— en pacientes residentes en el interior provincial.

Al respecto, la jefa de Enfermería, Maimará Tossutti, remarcó que el objetivo central fue "actualizar conocimientos sobre el diagnóstico, la innovación en los tratamientos y el enfoque del cuidado humanizado", priorizando el intercambio de experiencias prácticas entre los equipos interdisciplinarios.

Alcance federal e internacional del encuentro

En el marco de la jornada, las autoridades provinciales destacaron la dimensión federal e internacional de la convocatoria. El encuentro reunió a 907 participantes pertenecientes a 37 municipios de Corrientes, junto a profesionales de 14 provincias argentinas y asistentes procedentes de Colombia, Paraguay, Cuba, Perú y México.

Sobre la significación funcional del sector, el ministro Emilio Lanari sostuvo que "los enfermeros son el nexo entre los médicos y las familias, los confidentes, los depositarios de los miedos y las esperanzas de cada uno de los pacientes", ratificando el acompañamiento del Estado provincial en el fortalecimiento científico del sistema público de salud.