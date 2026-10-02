Triple choque en el puente General Belgrano provoca serias demoras

Se produjo un triple choque en el puente General Manuel Belgrano y provoca serias demoras en el transito. El siniestro ocurrió durante la tarde de este viernes sobre el viaducto e involucró a tres automóviles. Aunque los rodados ya fueron retirados, persisten las demoras por el intenso tránsito posterior al accidente.

El accidente involucró a tres vehículos. Según la información disponible, el Toyota Corolla impactó contra la Ford Ranger y, a raíz del choque, la camioneta terminó impactando contra otro vehículo que circulaba por el puente.

Cerca de las 16,30, desde el Estado del Puente informaron que los vehículos involucrados ya habían sido retirados y que el tránsito se encontraba habilitado en ambas manos. Sin embargo, advirtieron que continuaban las demoras debido al intenso flujo vehicular generado luego del accidente.

A las 19, el estado del puente indicaba “demoras, intenso tráfico post accidente” y se recomendaba a los conductores mantener distancia de frenado. Las demoras persistían pese a que la circulación ya había sido liberada en ambos sentidos.