Un club correntino necesita el voto de la gente para ganar $30 millones y cumplir su sueño

Con más de 300 chicos que practican diariamente en una cancha barrial, el Club Deportivo Montaña de Corrientes quedó entre los cinco clubes finalistas del Premio Fundación River y ahora busca dar un paso más para conseguir $30 millones destinados a la construcción de su propio predio.

Club Deportivo Montaña

La institución llegó a esta instancia luego de participar de una convocatoria que conocieron hace dos meses, a partir de una invitación vinculada a una capacitación que la Fundación River realizó en Corrientes. De los 614 clubes de todo el país que se presentaron, el club correntino primero quedó entre los diez seleccionados, luego avanzó al grupo de cinco finalistas y ahora necesita el acompañamiento de la gente para quedar entre los tres que disputarán la instancia final.

Para participar, los clubes debían cumplir una serie de requisitos, entre ellos contar con un predio, tener la documentación al día y presentar un proyecto. El Club Deportivo Montaña cumplió con las condiciones y presentó una iniciativa para concretar uno de sus grandes objetivos.

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Mónica Gómez, presidenta del Club de Recreativo Montaña señaló a El Litoral: “Fue un día muy especial, porque justo teníamos partido contra Mandiyú, cuando nos dijeron que quedamos entre los cinco finalistas no podíamos creer”.

La presidenta destacó además el esfuerzo que realizan para sostener las actividades de la institución y la importancia que tendría contar con un espacio propio.

“Siempre quisimos tener nuestro predio, pero trabajar en uno requiere de plata, esto se mantiene a pulmón, cuesta poner una máquina y que perfile el terreno. Tener la posibilidad de ganar es una esperanza que no se pierde”, agregó Mónica a este medio.

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La propuesta del club correntino

El proyecto contempla trasladar la cancha que actualmente utilizan en un espacio público del barrio Doctor Montaña hacia un predio ubicado en Santa Catalina, donde tendrían una superficie mayor para desarrollar sus actividades.

Entre las obras previstas se encuentran el perfilado del campo, el cierre del predio, tareas de limpieza y la colocación de arcos, trabajos que permitirían acondicionar el lugar para que el club pueda desarrollar sus actividades deportivas.

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Actualmente concurren al club chicos de 5 a 17 años, con alrededor de 300 participantes, a los que se suman otros jóvenes que forman parte de Reserva y Primera. La institución también recibe a chicos de barrios cercanos, como Esperanza y Quintana, algunos de los cuales llegan caminando para entrenar.

¿Cómo votar?

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La votación pública estará abierta hasta el lunes 5 de octubre a las 12 del mediodía y permitirá elegir a tres de los cinco clubes que pasarán a la final. Luego, un Jurado de Honor integrado por referentes del deporte, la academia y el sector social seleccionará al ganador, con especial foco en el impacto comunitario de cada proyecto.

Para votar deben ingresar al siguiente link: Premio Fundación River, buscar la opción del Club Social, Recreativo y Deportivo Dr. Montaña y registrar tu voto para ayudarlos a quedar entre los 3 que pasarán a la última instancia decisiva.

Los otros cuatro clubes que llegaron a esta instancia son Deportivo Agua de Oro de Córdoba, Deportivo Bella Vista de La Rioja, Asociación Civil Club Atlético Boca Del Tigre y Club Atlético y Social San Lorenzo de Rauch.

En esta octava edición, el jurado estará integrado por Javier Saviola, Gabriela Sabatini, Pablo Lamo, Francisco Morello, Gonzalo Bonadeo, Agostina Scalise, Carla Pereyra, Mónica Santino y Zulma Sarasola, quienes tendrán a su cargo la elección del proyecto ganador.