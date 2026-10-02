El río Uruguay volvió a crecer y podría llegar a la alerta este fin de semana

El río Uruguay volvió a crecer en distintos puntos de Corrientes y mantiene en alerta a las localidades costeras. Los mayores incrementos se registraron en Garruchos y Santo Tomé, donde el nivel del agua aumentó más de un metro en un solo día.

En Garruchos, el río llegó a 10,40 metros, frente a los 9,10 metros registrados previamente, aunque todavía se encuentra por debajo de su nivel de alerta, establecido en 12 metros. En Santo Tomé, el río alcanzó los 9,35 metros, después de haber marcado 7,58 metros en la medición anterior. La localidad tiene establecido un nivel de alerta de 11,50 metros, por lo que el registro actual se encuentra 2,15 metros por debajo de ese umbral.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el pico de esta crecida se produciría durante las primeras horas del domingo, cuando el río podría alcanzar los 11 metros en el puerto de Santo Tomé.

La evolución también muestra incrementos en otros puntos de la costa correntina. En Alvear, el nivel pasó de 6,42 metros en la medición de las 00 a 6,87 metros, mientras que el nivel de alerta se ubica en 9,50 metros. En La Cruz, en tanto, llegó a 6,73 metros, frente a los 6,33 metros anteriores, también por debajo de su nivel de alerta de 9,50 metros.

El resto de las localidades presenta actualmente los siguientes registros: Yapeyú, 6,38 metros; Paso de los Libres, 5,75; Bonpland, 5,16; Monte Caseros, 4,66; y Mocoretá, 8,66 metros.

El escenario también está condicionado por lo que ocurre aguas arriba. El informe del Instituto Nacional del Agua (INA) señala que el tramo medio del río Uruguay atraviesa una nueva onda de crecida en aguas altas y que Alba Posse y Panambí, en Misiones, ya superaron sus niveles de alerta. En San Javier también se observa un ascenso importante y una aproximación al nivel de alerta.

Por este motivo, las estimaciones para Santo Tomé permanecen sujetas a cambios. El pico previsto para las primeras horas del domingo depende especialmente de las lluvias pronosticadas para este sábado. Prefectura y Defensa Civil monitorean la situación hora a hora, ya que nuevas precipitaciones de importancia en Misiones podrían incrementar los aportes hacia el río Uruguay y modificar el escenario previsto para las localidades correntinas.