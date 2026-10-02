Hay doble alerta por tormentas en Corrientes: estos son los departamentos afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes espera un sábado marcado por tormentas de distinta intensidad. De acuerdo a lo previsto, hay alertas amarillas y naranja para diferentes sectores de la provincia.

Qué zonas están bajo alerta

De acuerdo a la institución nacional, la alerta amarilla comenzará durante la mañana y alcanzará a 10 departamentos.

Bella Vista

Lavalle

San Roque

Concepción

Mercedes

Curuzú Cuatiá

Goya

Esquina

Sauce

Monte Caseros

En esas zonas se esperan tormentas localmente fuertes, lluvias intensas y abundantes precipitaciones en períodos cortos. También podría registrarse caída ocasional de granizo, con acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros.

La alerta naranja iniciará durante la tarde y comprende a 15 departamentos de la provincia.

Capital

Itatí

San Luis del Palmar

San Cosme

Empedrado

Saladas

Mburucuyá

General Paz

Berón de Astrada

San Miguel

Bajo la misma alerta se encuentran Ituzaingó, Santo Tomé, Alvear, San Martín y Paso de los Libres

En estos 15 departamentos se prevén tormentas más fuertes y extensas. Además, según lo informado, se espera frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y abundantes precipitaciones.

Los acumulados podrían ubicarse entre 50 y 90 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada. Ante una emergencia, se puede llamar al 101 o 911 de la Policía, al 100 de Bomberos y al 103 o 105 de Defensa Civil.



