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Hay doble alerta por tormentas en Corrientes: estos son los departamentos afectados

Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Por El Litoral

Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 08:52

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes espera un sábado marcado por tormentas de distinta intensidad. De acuerdo a lo previsto, hay alertas amarillas y naranja para diferentes sectores de la provincia.

Qué zonas están bajo alerta

De acuerdo a la institución nacional, la alerta amarilla comenzará durante la mañana y alcanzará a 10 departamentos. 

  • Bella Vista
  • Lavalle
  • San Roque
  • Concepción 
  • Mercedes 
  • Curuzú Cuatiá
  • Goya 
  • Esquina 
  • Sauce
  • Monte Caseros

En esas zonas se esperan tormentas localmente fuertes, lluvias intensas y abundantes precipitaciones en períodos cortos. También podría registrarse caída ocasional de granizo, con acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros.

La alerta naranja iniciará durante la tarde y comprende a 15 departamentos de la provincia.

  • Capital 
  • Itatí 
  • San Luis del Palmar 
  • San Cosme
  • Empedrado 
  • Saladas
  • Mburucuyá 
  • General Paz
  • Berón de Astrada 
  • San Miguel 

Bajo la misma alerta se encuentran Ituzaingó, Santo Tomé, Alvear, San Martín y Paso de los Libres

En estos 15 departamentos se prevén tormentas más fuertes y extensas. Además, según lo informado, se espera frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y abundantes precipitaciones.

Los acumulados podrían ubicarse entre 50 y 90 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada. Ante una emergencia, se puede llamar al 101 o 911 de la Policía, al 100 de Bomberos y al 103 o 105 de Defensa Civil.

 

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