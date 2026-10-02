Hay doble alerta por tormentas en Corrientes: estos son los departamentos afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes espera un sábado marcado por tormentas de distinta intensidad. De acuerdo a lo previsto, hay alertas amarillas y naranja para diferentes sectores de la provincia.
Qué zonas están bajo alerta
De acuerdo a la institución nacional, la alerta amarilla comenzará durante la mañana y alcanzará a 10 departamentos.
- Bella Vista
- Lavalle
- San Roque
- Concepción
- Mercedes
- Curuzú Cuatiá
- Goya
- Esquina
- Sauce
- Monte Caseros
En esas zonas se esperan tormentas localmente fuertes, lluvias intensas y abundantes precipitaciones en períodos cortos. También podría registrarse caída ocasional de granizo, con acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros.
La alerta naranja iniciará durante la tarde y comprende a 15 departamentos de la provincia.
- Capital
- Itatí
- San Luis del Palmar
- San Cosme
- Empedrado
- Saladas
- Mburucuyá
- General Paz
- Berón de Astrada
- San Miguel
Bajo la misma alerta se encuentran Ituzaingó, Santo Tomé, Alvear, San Martín y Paso de los Libres
En estos 15 departamentos se prevén tormentas más fuertes y extensas. Además, según lo informado, se espera frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y abundantes precipitaciones.
Los acumulados podrían ubicarse entre 50 y 90 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada. Ante una emergencia, se puede llamar al 101 o 911 de la Policía, al 100 de Bomberos y al 103 o 105 de Defensa Civil.