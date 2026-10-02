Suspendieron la Fiesta de la Boga en Empedrado por la creciente del río

Se confirmó la suspensión de la Fiesta de la Boga 2026 en Empedrado, debido a la situación hidrológica de la región. La decisión oficial fue comunicada por el intendente Fernando Echeverría, quien asoció los motivos a la creciente del río y las posibles consecuencias del fenómeno climático “El Niño”.

Echeverría anunció la medida a través de sus redes sociales y señaló que el municipio priorizará la prevención ante la situación hídrica. Los recursos serán destinados a la asistencia de las familias y al mantenimiento de caminos y desagües.

El intendente también destacó la importancia del evento para la comunidad, los pescadores y el sector turístico. Sin embargo, sostuvo que el contexto obliga a priorizar el cuidado de los habitantes de Empedrado.

Cuándo sería la próxima edición

Ante la suspensión, el municipio ya le solicitó a la Dirección de Recursos Naturales establecer el 9 y 10 de octubre de 2027 como fechas tentativas. De todos modos, la propuesta todavía debe ser confirmada por el organismo provincial.

Por su lado, Echeverría informó que trabajará junto al equipo municipal en la obra de la bajada de lanchas con el objetivo de mejorar las condiciones para los pescadores.



