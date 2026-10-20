Personal reabre su tienda en Corrientes y continúa innovando su experiencia comercial

Personal, empresa líder en servicios de conectividad fija y móvil, continúa avanzando con la transformación y expansión de su nuevo concepto de tiendas retail y anuncia la reapertura de su local ubicado en Junín 1521, y el horario de atención es de lunes a viernes de 08 a 13 h y de 17 a 20 h y sábados de 09 a 13 h.

La reapertura de la Tienda de Personal incorpora la implementación de un nuevo modelo que redefine la experiencia de compra tecnológica, integrando una amplia oferta de productos, atención personalizada y espacios de demostración.

Bajo este nuevo formato, las tiendas de Personal integran un amplio portfolio que incluye celulares, accesorios, gaming, notebooks, tablets y televisores. Además, se podrá adquirir cámaras para el hogar (cámaras fijas y 360°) y adicionales como sensor de movimiento, de apertura, sensor de humedad y detector de humo. También incorporan espacios tipo showroom que permiten a los clientes probar e interactuar con los productos, acompañados por asesoramiento especializado.

En estos nuevos espacios de venta los productos están exhibidos al igual que una “tienda”, pudiendo ver y conocer el funcionamiento de cada uno de ellos. Las disposiciones de los espacios fueron diseñadas especialmente para optimizar la experiencia de los usuarios, y los clientes podrán vivenciar lo último en tecnología.

El asesoramiento está a cargo de personal especializado ayudando integralmente al cliente y acompañándolo en el proceso de descubrir cuál es la tecnología y los servicios asociados a ella que mejor responde a sus necesidades.

El nuevo formato de tienda se traduce en una propuesta que reúne toda la oferta tecnológica e información sobre productos y accesorios. Los nuevos espacios responden a una tendencia de consumo que prioriza experiencias de compra más interactivas, donde los clientes pueden conocer, probar y comparar productos antes de tomar una decisión. Para un gran número de consumidores “ir de compras” es una actividad de ocio: un modo de relajarse, una fuente de entretenimiento o una oportunidad para compartir experiencias con amigos o familia.

Este modelo ya está presente en distintos puntos del país y refleja el compromiso de Personal por transformar la experiencia de compra en un espacio de cercanía, innovación y conexión con la tecnología.