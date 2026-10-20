El intendente de Paso de la Patria sufrió un accidente recorriendo las defensas hídricas

El intendente de Paso de la Patria, Óscar Armando García, mantuvo una reunión el lunes con el equipo de Obras Públicas, pese al accidente que sufrió durante el domingo.

Es que, realizando un recorrido por las obras de defensa, García cayó al vacío y sufrió una fractura en una de sus piernas.

Obras de contención y accidente

En previsión a la crecida del caudal de los ríos en el marco de El Niño, se realizó un recorrido por las defensas de la localidad.

Durante el domingo 18, el intendente junto a otros funcionarios, recorrian la zona cuando un terraplén se desmoronó en que momento que García estaba sobre este.

El mandatario municipal cayó al vacío y sufrió una fractura de tibia y peroné de su pierna derecha.

Publicación y calma a la comunidad

Tras el accidente, García fue asistido por los servicios de emergencias. Para llevar tranquilidad a la comunidad, el mismo funcionario publicó un video en sus redes sociales afirmando que está esperando "las indicaciones del tratamiento que debo seguir", e informó que se encuentra bien.

Además, durante el lunes hubo una reunión de las autoridades municipales y el equipo de Obras Públicas para planificar el refuerzo de las defensas.

Aún en plena recuperación, el intendente estuvo presente en el encuentro para preparar a la localidad ante las inclemencias climáticas.