Corrientes: taller gratuito de iniciación a la observación de aves

El Instituto de Cultura invita a participar de un curso gratuito de iniciación a la observación de aves que incluirá una jornada teórica en el Museo Bonpland el viernes 23 y una práctica en la Reserva Natural Santa Catalina el sábado 24 de octubre.

La propuesta busca fomentar la educación ambiental y el uso de plataformas de ciencia ciudadana.

Detalles de la capacitación y disertante

La propuesta formativa combina el conocimiento científico con la práctica directa en entornos naturales de la región.

Se realizará el viernes 23 de octubre en las instalaciones del Museo de Ciencias Naturales "Amado Bonpland" y concluirá el sábado 24 con una salida a campo.

La instrucción será dictada por Armando Villa Nosiglia, guía y naturalista del museo.

Se trata de una actividad abierta a todo público, libre y gratuita, aunque cuenta con cupos limitados y requiere completar un formulario web de inscripción.

Contenidos teóricos y herramientas prácticas

El programa de estudio se divide en módulos diseñados para incorporar saberes desde cero.