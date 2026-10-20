Aprobaron un Plan de Restauracion Ambiental para el Riachuelo en Corrientes

En el marco de un proceso de amparo ambiental, el Juzgado Civil y Comercial N° 8 de la ciudad de Corrientes aprobó formalmente el Plan de Restauración Ambiental diseñado para guiar los trabajos de recuperación y recomposición ecológica del cauce y las márgenes del Riachuelo.

La medida judicial representa la sistematización de un trabajo de articulación institucional impulsado durante la tramitación del expediente, en el que intervinieron las partes litigantes, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), la Fiscalía de Estado de la Provincia, dependencias del Poder Ejecutivo e investigadores y técnicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), sumado al soporte del Área de Ambiente del Poder Judicial de Corrientes.

Monitoreo y espacio de participación interinstitucional

Junto con la homologación del plan, el magistrado interviniente resolvió mantener operativa la Mesa de Trabajo técnica conformada durante las fases preliminares de la causa. El espacio mantendrá atribuciones de carácter consultivo, participativo y de seguimiento permanente.

Su función principal será evaluar la evolución de las intervenciones sobre el terreno, facilitar la circulación de información técnica, formular observaciones y supervisar el cumplimiento de las pautas de restauración aprobadas.

Desde la sede judicial destacaron que la resolución busca afianzar esquemas de cooperación entre la administración pública, los centros de investigación científica y los actores comunitarios involucrados, asegurando un marco de control participativo sobre la recomposición del ecosistema hídrico.