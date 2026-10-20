Entregaron anteojos y realizaron controles oftalmológicos en Corrientes

El Gobierno de Corrientes informó este martes que el programa Ver para Ser Libres realizó nuevas jornadas de atención oftalmológica y entrega de anteojos en Isla Apipé, Mburucuyá y Mercedes, con el objetivo de facilitar el acceso a controles visuales y lentes para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

La iniciativa contempla revisiones especializadas, la selección de marcos y la elaboración de anteojos de acuerdo con las necesidades de cada paciente. El propósito es detectar y atender dificultades visuales que pueden influir en el aprendizaje y en las actividades cotidianas durante la etapa escolar.

Un operativo en distintas localidades

El ministro de Desarrollo Social de Corrientes, José Irigoyen, acompañó las actividades realizadas en las tres localidades, como parte de un operativo que continúa recorriendo comunidades del interior provincial.

La propuesta apunta a acercar la atención oftalmológica a niños y adolescentes y facilitar el acceso a lentes adecuados, especialmente ante problemas de visión que pueden pasar inadvertidos y afectar el desempeño escolar.

El programa se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).