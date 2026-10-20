Crecida del río Paraná: realizarán un operativo integral para asistir a familias en Itatí

En el marco de las acciones orientadas a mitigar el impacto hidrológico del fenómeno El Niño y brindar contención a los pobladores damnificados por el avance del río Paraná, el Gobierno provincial ejecutará este miércoles un operativo territorial en la localidad de Itatí.

La jornada de asistencia se iniciará a las 9:00 en la esquina de las calles Roque González de Santa Cruz y Gamarra, articulando prestaciones del programa Corrientes Cerca.

El dispositivo sanitario incluirá consultas médicas generales, atenciones de especialistas, esquema completo de vacunación, controles epidemiológicos y testeos. En paralelo, se brindarán servicios de atención veterinaria para mascotas y supervisión bromatológica.

Asistencia social, agua potable y prevención de enfermedades

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia participará mediante el programa de Necesidades Críticas, entregando módulos alimentarios y elementos de primera necesidad a los damnificados.

Ante la situación de emergencia hídrica, se implementará el esquema Detectar Dengue para contener la proliferación del vector en áreas inundadas, junto con la distribución de kits del programa Agua Potable en Cada Hogar para garantizar el consumo de agua segura en las familias evacuadas y autoevacuadas.

Trámites e intervención de organismos provinciales

El abordaje interdisciplinario contará con la presencia en territorio de personal de la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia (DIPNA), el Instituto de Previsión Social (IPS), el Registro Civil y el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), permitiendo la realización de trámites de filiación, previsionales y consultas ambientales.

Desde el Poder Ejecutivo ratificaron que este esquema de abordaje territorial se replicará de manera progresiva en las distintas comunas costeras del Litoral que registren familias desplazadas por el repunte del río.