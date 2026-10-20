Denuncian vandalismo en una plaza: intentaron cortar cables y rompieron luminarias

Vecinos de la zona del Ecoparque, en el barrio Hipódromo de Corrientes, denunciaron que un grupo de jóvenes provocaron daños en una plaza durante la madrugada del martes en la capital correntina.

Según relataron, los involucrados intentaron cortar los cables que abastecen las columnas de iluminación del espacio público.

Además, habrían utilizado hondas para arrojar piedras contra las cámaras de monitoreo, con el objetivo de inutilizarlas.

Como consecuencia de los hechos, varios focos del alumbrado público resultaron dañados y el sector quedó a oscuras, lo que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas identificadas por estos hechos ni si se realizó alguna denuncia formal ante las autoridades.