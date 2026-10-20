LICITACIÓN PÚBLICA N° 08/26

OBRA: “Ampliación de Dependencias Judiciales - 2da Etapa - Ministerio Público” ubicada en calle Ejército Argentino N°550 de la ciudad de Goya - Corrientes.

FECHA APERTURA DE SOBRES: El día 12 de noviembre de 2026 a las 10:00h.

LUGAR DE APERTURA: Servicio Compras – Servicio Administrativo Financiero – Carlos Pellegrini Nº 894 – Corrientes, Capital – y se efectuará con la modalidad videoconferencia y/o streaming autorizada por Resolución del STJ N° 632. En caso de querer presenciar la misma, deberá consultar la página institucional del Poder Judicial, donde oportunamente se publicará el link de acceso.

PLIEGOS: Podrán ser consultados y descargados a través del siguiente link: https://www.juscorrientes.gov.ar/servicio-administrativo-financiero/servicio-compras/licitaciones-2026/ Sin costo.

Consultas Administrativas, Consultas Técnicas y/o Pedidos de Aclaratorias: deberán realizarse conforme lo establecido en los Art. 15° y Art. 16° del Pliego de Condiciones Particulares.

PRESUPUESTO OFICIAL : $2.912.668.863,92 IVA INCLUIDO (Pesos dos mil novecientos doce millones seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos sesenta y tres con noventa y dos centavos).

MES BÁSICO: Septiembre 2026

VISITA DE OBRA OBLIGATORIA: El día 23 de octubre de 2026 a las 11:00h. Lugar de Encuentro: Edificio Tribunal Oral Penal (vereda) – Ejército Argentino N°550 en la ciudad de Goya. Personas a Cargo: Ing. Ricardo Rojas; Arq. Ana Saade; Ing. José Ceruso. Teléfono: 0379-4104294. Cel.:3794-772224