Corrientes y la OPS impulsan un modelo de atención primaria para la salud cardiovascular

El Gobierno provincial puso en marcha la estrategia Hearts de la OMS/OPS en el primer nivel de atención sanitaria.

Con la presencia de autoridades nacionales e internacionales, firmaron un convenio con la Unne y entregaron tensiómetros para fortalecer los centros de salud de la Capital.

Ejes de la estrategia y respaldo internacional

La iniciativa busca transformar la respuesta sanitaria frente a los principales factores de riesgo cardiovascular.

La estrategia se estructura en seis pilares que incluyen estilos de vida saludables, protocolos basados en evidencia, acceso a medicamentos, gestión del riesgo, equipos multidisciplinarios y sistemas de monitoreo.

El Gobierno provincial puso en marcha la estrategia Hearts de la OMS/OPS en el primer nivel de atención sanitaria. Con la presencia de autoridades nacionales e internacionales, firmaron un convenio con la Unne y entregaron tensiómetros para fortalecer los centros de salud de la Capital.

Ejes de la estrategia y respaldo internacional: la iniciativa busca transformar la respuesta sanitaria frente a los principales factores de riesgo cardiovascular:

Esta estrategia se estructura en seis pilares operativos que incluyen estilos de vida saludables, protocolos basados en evidencia, acceso a medicamentos, gestión del riesgo, equipos multidisciplinarios y sistemas de monitoreo.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, remarcó que estas acciones reafirman los ejes del gobernador Juan Pablo Valdés para fomentar una mejor atención primaria, señalando: “Hoy estamos dando un paso más en ese sentido, integrando a Corrientes con las organizaciones internacionales”.

Por su parte, el asesor internacional Cristóbal Cuadrado valoró el compromiso técnico de la provincia y deseó que esta experiencia “sea un motor de cambio para otras provincias de la Argentina y el resto de la región”.

Convenio universitario y entrega de equipamiento

La jornada institucional se completó con alianzas estratégicas y dotación de insumos médicos.

Se suscribió un Acta Complementaria para poner en marcha el programa de extensión universitaria "Hearts en Terreno", destinado a potenciar la formación profesional y el vínculo con la comunidad.

El Ministerio de Salud hizo entrega formal de tensiómetros distribuidos para los 17 Centros de Atención Primaria de la Salud de la ciudad Capital, optimizando la capacidad de diagnóstico y seguimiento continuo de los pacientes.