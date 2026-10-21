Crecida del Paraná: refuerzan la asistencia a familias de Itatí y Paso de la Patria

Ante la crecida del río Paraná, el Gobierno de Corrientes mantiene los operativos de asistencia a las familias afectadas en Itatí y Paso de la Patria, en coordinación con los municipios y los equipos que trabajan en las zonas comprometidas.

Las tareas son coordinadas por el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, y el director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, a cargo del Comando Operativo de Emergencias (COE), junto con las autoridades locales.

Qué asistencia reciben las familias

El operativo contempla la entrega de frazadas, colchones y módulos de asistencia, además de acompañamiento y tareas de evacuación para quienes lo necesiten, según la situación de cada sector.

Las acciones se desarrollan de manera articulada entre las distintas áreas y ministerios provinciales, con el objetivo de responder a las necesidades de los vecinos y priorizar la seguridad de las familias afectadas por la creciente.

Mientras continúa el seguimiento de la situación hídrica, los equipos mantienen su presencia en las localidades para brindar asistencia y atender las demandas que surjan a medida que evoluciona el nivel del río.

El despliegue se enmarca en las acciones de respuesta ante el fenómeno de El Niño, que mantiene en alerta a las zonas ribereñas de la provincia.