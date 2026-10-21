Familias afectadas por la creciente recibieron asistencia integral en Itatí

El Gobierno de Corrientes continúa con la asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Paraná. Este miércoles, el operativo integral Corrientes Cerca se desarrolló en la intersección de las calles Roque González de Santa Cruz y Gamarra, en Itatí, para acercar distintos servicios a los damnificados y a vecinos de la localidad.

La jornada incluyó consultas médicas, vacunación, asistencia social y actividades recreativas y educativas, con la participación de equipos de diferentes organismos provinciales.

El intendente de Itatí, Francisco Romero, explicó que la situación se encuentra controlada y que los centros de evacuados todavía cuentan con capacidad para recibir a más personas. Según precisó, el Municipio habilitó tres espacios de alojamiento, donde se brinda atención médica y seguimiento a las familias.

El jefe comunal también destacó la planificación conjunta con el Gobierno provincial, a partir de un relevamiento iniciado en enero para anticipar posibles traslados y organizar la respuesta ante situaciones de riesgo. Además, valoró el trabajo coordinado con los equipos de Desarrollo Social para cubrir las necesidades de quienes debieron abandonar sus hogares.

Familias evacuadas accedieron a atención médica

Entre las personas que participaron del operativo estuvieron Mabel y Rocío, quienes llevaron a sus hijos para recibir atención pediátrica y completar sus esquemas de vacunación. Ambas se encuentran alojadas en el Salón Municipal desde el martes, luego de perder el acceso a sus viviendas por la inundación.

Las mujeres destacaron la asistencia recibida, que incluyó la entrega de ropa y medicamentos. También Silvina, otra vecina evacuada que vive frente al cementerio, se acercó para recibir atención médica y valoró el acompañamiento brindado hasta el momento.

Vacunación y actividades para los chicos

Los equipos de salud trabajaron en la revisión de los calendarios de vacunación, con especial atención a recién nacidos y adultos mayores. Entre las prestaciones se incluyó la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla y el control de los esquemas de las personas mayores para determinar si necesitan la vacuna contra la neumonía.

La propuesta también contempló actividades destinadas a los niños, con espacios de pintura, juegos y apoyo escolar coordinados por docentes que participaron del operativo.

De esta manera, el dispositivo buscó responder a distintas necesidades de las familias afectadas por la creciente, tanto en materia de salud como de acompañamiento social y educativo.

Mientras continúa el seguimiento de la situación hídrica, el Gobierno provincial y el Municipio mantienen el trabajo conjunto para asistir a los vecinos y garantizar la atención de quienes debieron dejar sus hogares por el avance del agua.