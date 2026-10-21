Qué se sabe del barco fantasma en Corrientes: hallaron una eslinga y buscan documentación

Prefectura Naval Argentina realizó nuevas actuaciones sobre el buque A.C.S.A. 158, que permanece varado fuera del canal de navegación del río Paraná, a la altura del kilómetro 1199,5, en Corrientes. Durante una inspección, el personal encontró una eslinga de acero en la zona costera del ex Astillero Gutnisky que podría haber formado parte del sistema de amarre de la embarcación.

Según el informe oficial, el elemento hallado coincide con el material que se observa sobre la banda de babor del buque, a la altura de la amura, y presenta un evidente estado de deterioro. El procedimiento se realizó a pedido de la Fiscalía interviniente e incluyó constataciones y tomas fotográficas.

Apareció el dueño

Una de las novedades es que un hombre se comunicó con Prefectura y manifestó ser el propietario de la embarcación. Se trata de Daniel Humberto Quevedo Calderón, quien se identificó como presidente de la empresa naviera paraguaya Soprana S.A.I.C. y afirmó que se había enterado de lo sucedido a través de allegados.

Ante esa declaración, las autoridades le solicitaron que envíe por correo oficial la documentación que acredite la titularidad del buque y que informe si cuenta con un representante legal en Argentina.

La Fiscalía Federal de Corrientes fue informada sobre las actuaciones y avaló los procedimientos realizados. Además, indicó que se incorporen las constancias correspondientes al informe que debía elevarse al magistrado interviniente.

En una nueva recorrida por la zona, Prefectura constató que el buque continúa en la misma posición, varado y fuera del canal de navegación.