Goya celebrará por primera vez su cumpleaños con un desfile cívico-militar en la Costanera

La ciudad correntina de Goya transcurre su mes conmemorativo con una agenda repleta de actividades institucionales, culturales y religiosas destinadas a reivindicar la identidad e historia local.

Los festejos comenzaron formalmente con la tradicional fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario y continuarán en las próximas semanas con propuestas de gran relevancia para la comunidad goyana.

En el marco de una entrevista brindada durante la inauguración de la Expo Carreras, el intendente Mariano Hormaechea destacó la magnitud de los eventos programados para recordar la Primera Radicación Histórica de la ciudad.

"Transitamos el Mes de Goya. Estamos en un mes en el que reivindicamos nuestra identidad e historia goyana", afirmó el jefe comunal.

Asimismo, resaltó la particularidad de las celebraciones previstas para el cierre: "Terminaremos haciendo por primera vez el cumpleaños de la ciudad con un desfile cívico-militar el 9 de noviembre, con un acto institucional en la Costanera, lugar del origen de la historia de la ciudad. La Costanera será escenario de una fecha importante".

Presentación de un libro institucional y un documental

Como parte de las acciones para revalorizar el patrimonio histórico y cultural, el intendente municipal recordó que el próximo 5 de noviembre se llevará a cabo la presentación oficial de un libro institucional y un material audiovisual documental sobre el pasado de la ciudad.

El acontecimiento tendrá como escenario las instalaciones del Teatro Municipal y convoca a la participación de todo el arco institucional local. Al respecto, el mandatario comunal subrayó: "Queremos que esté todo el arco institucional de la ciudad, representado en este marco que le queremos dar a Goya para ordenarnos, reivindicar nuestra historia y saber nuestros orígenes. Eso nos va a dar mucha más fuerza para seguir creciendo".

De esta manera, el municipio busca consolidar un espacio de encuentro y memoria colectiva para todos los vecinos, uniendo las tradiciones religiosas y cívicas en un mes clave para el orgullo y la proyección de Goya.