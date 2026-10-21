Desaparición de Nancy Godoy: el campanazo de una escuela correntina para pedir justicia

La comunidad educativa de la Escuela Milessi de Báez se sumó al campanazo por la pronta aparición con vida de Nancy Godoy, la docente correntina cuya desaparición conmociona a la provincia y genera preocupación más allá de sus fronteras.

A través de esta iniciativa, docentes y alumnos se unieron al pedido para que Nancy sea encontrada con vida y reclamaron justicia en medio de la búsqueda.

Gentileza Dario Acosta

La institución recordó que Godoy se desempeñaba como educadora en la Escuela 626 y destacó el impacto que su desaparición provocó en la comunidad educativa y en la sociedad.

Bajo la consigna de pedir por Nancy, el campanazo se convirtió en una expresión colectiva de acompañamiento y reclamo, con la esperanza de que la docente pueda regresar con vida.