Habilitaron un paso internacional entre Corrientes y Brasil que estuvo cerrado por semanas

Tras 15 días cerrado, el paso fronterizo internacional entre Alvear, Corrientes, e Itaquí, Brasil, quedó habilitado nuevamente este miércoles tras el descenso del nivel del río Uruguay, según informó la Municipalidad de Alvear. La apertura fue comunicada oficialmente por la Prefectura Naval Argentina, que dispuso la habilitación donde funciona el cruce internacional entre ambas localidades.

La medida representa una noticia importante para la zona, ya que permite recuperar la conexión entre Argentina y Brasil a través de este paso fronterizo. Además, la habilitación favorece la integración entre ambas comunidades, el intercambio comercial, el turismo y la circulación de personas entre los dos países.

Cuándo fue el cierre

La interrupción del servicio de balsas y lanchas comenzó formalmente la mañana del 6 de octubre y las operaciones se reanudaron oficialmente hoy, 21 de octubre, luego de que el río Uruguay iniciara su tendencia a la baja. Durante el pico de la crecida (alrededor del 17 de octubre), el agua llegó a medir 10,35 metros, inundando el acceso al puerto y las oficinas de Aduana.

La reapertura se produce luego de las complicaciones generadas por la crecida del río Uruguay, que había afectado el funcionamiento del puerto local.