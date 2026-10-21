Aguas de Corrientes participó de los ensayos de intercomparación del Inti

El laboratorio de Aguas de Corrientes cumplió con todos los requisitos analizados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). Los ensayos de aptitud e intercomparación se realizaron en el marco del programa nacional “Aguas - Parámetros Básicos PRQ-03/2026”.

Los ensayos de intercomparación permiten evaluar el desempeño técnico de los laboratorios y verificar la exactitud de las mediciones. El objetivo es validar las metodologías de trabajo y garantizar la confiabilidad de los resultados a partir de estándares de nivel nacional.

Más de 10 años

El laboratorio de la empresa participa desde hace más de diez años en estas evaluaciones del Inti. También integra programas del Consejo Federal de Saneamiento (Cofes-Relas), que incluyen mediciones de campo y análisis químicos, microbiológicos y de metales.

Según informó Aguas de Corrientes, el laboratorio obtuvo “resultados satisfactorios” en las distintas instancias de evaluación. Desde la entidad remarcaron su “compromiso con la excelencia analítica, la innovación y la mejora continua para garantizar un servicio seguro”.



